Прем’єрка України разом з МВФ сподівається на прийняття держбюджету-2026 до 2 грудня

Пауза у слуханні проєкту державного бюджету на 2026 рік, що виникла через політичну кризу, буде недовгою, сподівається прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Разом з партнерами з МВФ (Міжнародного валютного фонду) висловили сподівання, що голосування за документ відбудеться не пізніше 2 грудня", - написала прем'єрка у телеграм після зустрічі з місією МВФ в середу, яка була заявлена в Раді як причина її відсутності під час розгляду питань з відставки міністрів енергетики та юстиції після розслідування антикорупційних органів.

Свириденко наголосила, що ухвалення держбюджету-2026 є необхідним в контексті затвердження нової програми співробітництва з МВФ.

Раніше цього тижня голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа після зустрічі з місією МВФ зазначила, що прийняття держбюджету-2026 у межах погодженого з Фондом дефіциту є prior action (попередньою дією, яку потрібно виконати для старту програми).

Підласа раніше зазначала, що регламент передбачає прийняття бюджету в цілому до 1 грудня, але пленарний день буде 2 грудня і саме в цей день очікується слухання держбюджету-2026 у другому читанні та в цілому.

За її словами, консультації проходять щодо реформи оплати праці вчителів у середніх школах та 4%-го податку на доходи фізичних осіб - чи його треба зараховувати до державного бюджету або до місцевих бюджетів.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила законопроєкт (№14000) про держбюджет на 2026 рік у першому читанні 22 жовтня.

Кабінет міністрів затвердив його до другого читання 5 листопада: доходи збільшено на 27,8 млрд грн за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%,, видатки - на 33,6 млрд грн.

Як уточнило Міністерство фінансів на своєму сайті, за результатами доопрацювання доходи держбюджету (без міжбюджетних трансфертів) визначено у сумі 2 трлн 854,3 млрд грн, видатки - 4 трлн 837,4 млрд грн, а дефіцит збільшено на 5,8 млрд грн - до 1 трлн 900 млрд грн, що становить 18,4% ВВП.

Тоді ж Мінфін зазначав, що наступним етапом у процесі прийняття державного бюджету мало стати друге читання, яке мало відбутися до 20 листопада 2025 року.

Держбюджет-2025 затверджено з доходами 2 трлн 327,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 2 трлн 133,3 млрд грн (без урахування грантів і міжнародної допомоги), і видатками 3 трлн 929,1 млрд грн, зокрема, загального фонду - 3 трлн 591,6 млрд грн.

В той же час наприкінці липня Верховна Рада за пропозицією уряду збільшила видатки бюджету цього року на 400,5 млрд грн, а доходи - на 147,5 млрд грн, а в жовтні видатки були збільшені ще на 324,7 млрд грн для сектора нацбезпеки і оборони, тоді як доходи - на 20 млрд грн.

В результаті наразі доходи держбюджету-2025 (без грантів) заплановані в обсязі 2 трлн 482,6 млрд грн, тоді як видатки - 4 трлн 337,5 млрд грн, у тому числі загального фонду - відповідно 2 трлн 278,7 млрд грн та 3 трлн 990,1 млрд грн.