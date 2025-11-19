Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 23:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні оприлюднять дані про вартість захисних робіт на об’єктах критичної інфраструктури
20:40 19.11.2025 |
Державне агентство відновлення та розвитку запускає дашборд, на якому відображатиметься вся інформація стосовно закупівель для проведення робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури.
Про це повідомив заступник голови Агентства Юрій Сверба, передає Укрінформ.
"Логіка максимально проста - не приховувати жодну інформацію, що стосується вартості матеріалів, і в реальному часі відображати на дашборді всі закупівлі в межах відповідних договорів між генеральним підрядником і постачальником.", - сказав Сверба.
Він додав, що інформація на дашборді оновлюватиметься щотижнево, і кожен зможе перевірити, які матеріали на поточному тижні були закуплені і за якою ціною.
У зведену таблицю потраплятиме інформація щодо вартості основних матеріалів, що використовуються в будівництві та становлять від 80% до 90% вартості будівельних робіт. Пізніше, після проведення експертизи та затвердження, будуть оприлюднені і всі зведені кошториси.
Сверба підкреслив, що інформація на дашборді матиме обмежений характер: дані про підрядників та проєкти, де ведуться роботи, не будуть оприлюднені, щоб цим не скористався ворог і не зміг зрозуміти, де і який саме захист будується.
Як додав голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, попередньо була проведена робота з великими виробниками будівельних матеріалів, із якими вдалося досягти згоди на встановлення цін на основні види їхньої продукції нижче ринкової.
За його словами, в Агентстві відновлення сподіваються, що таку модель ціноутворення вдасться зберегти до кінця усіх робіт. Утім, як зазначив Сухомлин, ці домовленості є ситуативними і діятимуть лише обмежений час.
Дані щодо перших закупівель будуть оприлюднені на дашборді вже у п'ятницю, 21 листопада.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Уряд призначив в.о. міністра енергетики
|В Україні оприлюднять дані про вартість захисних робіт на об’єктах критичної інфраструктури
|Кабмін вважає необхідністю відставку всіх членів НКРЕКП, – Качка
|Уряд перезапускає ринок державних лотерей - Свириденко
|Нафта прискорила падіння, Brent біля $63,5 за барель
|Укроборонпром підписав угоду про дрони-перехоплювачі з чеською Air Team
|Ссередня ціна на бензин марки А-95 залишилася на рівні 58,51 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 7 коп. до 58,33 грн/л
Бізнес
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року
|Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту
|OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
|Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM