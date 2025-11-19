В Україні оприлюднять дані про вартість захисних робіт на об’єктах критичної інфраструктури

Державне агентство відновлення та розвитку запускає дашборд, на якому відображатиметься вся інформація стосовно закупівель для проведення робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив заступник голови Агентства Юрій Сверба, передає Укрінформ.

"Логіка максимально проста - не приховувати жодну інформацію, що стосується вартості матеріалів, і в реальному часі відображати на дашборді всі закупівлі в межах відповідних договорів між генеральним підрядником і постачальником.", - сказав Сверба.

Він додав, що інформація на дашборді оновлюватиметься щотижнево, і кожен зможе перевірити, які матеріали на поточному тижні були закуплені і за якою ціною.

У зведену таблицю потраплятиме інформація щодо вартості основних матеріалів, що використовуються в будівництві та становлять від 80% до 90% вартості будівельних робіт. Пізніше, після проведення експертизи та затвердження, будуть оприлюднені і всі зведені кошториси.

Сверба підкреслив, що інформація на дашборді матиме обмежений характер: дані про підрядників та проєкти, де ведуться роботи, не будуть оприлюднені, щоб цим не скористався ворог і не зміг зрозуміти, де і який саме захист будується.

Як додав голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, попередньо була проведена робота з великими виробниками будівельних матеріалів, із якими вдалося досягти згоди на встановлення цін на основні види їхньої продукції нижче ринкової.

За його словами, в Агентстві відновлення сподіваються, що таку модель ціноутворення вдасться зберегти до кінця усіх робіт. Утім, як зазначив Сухомлин, ці домовленості є ситуативними і діятимуть лише обмежений час.

Дані щодо перших закупівель будуть оприлюднені на дашборді вже у п'ятницю, 21 листопада.



