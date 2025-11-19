Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні оприлюднять дані про вартість захисних робіт на об’єктах критичної інфраструктури

20:40 19.11.2025 |

Економіка

Державне агентство відновлення та розвитку запускає дашборд, на якому відображатиметься вся інформація стосовно закупівель для проведення робіт із захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомив заступник голови Агентства Юрій Сверба, передає Укрінформ.

"Логіка максимально проста - не приховувати жодну інформацію, що стосується вартості матеріалів, і в реальному часі відображати на дашборді всі закупівлі в межах відповідних договорів між генеральним підрядником і постачальником.", - сказав Сверба.

Він додав, що інформація на дашборді оновлюватиметься щотижнево, і кожен зможе перевірити, які матеріали на поточному тижні були закуплені і за якою ціною.

У зведену таблицю потраплятиме інформація щодо вартості основних матеріалів, що використовуються в будівництві та становлять від 80% до 90% вартості будівельних робіт. Пізніше, після проведення експертизи та затвердження, будуть оприлюднені і всі зведені кошториси.

Сверба підкреслив, що інформація на дашборді матиме обмежений характер: дані про підрядників та проєкти, де ведуться роботи, не будуть оприлюднені, щоб цим не скористався ворог і не зміг зрозуміти, де і який саме захист будується.

Як додав голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин, попередньо була проведена робота з великими виробниками будівельних матеріалів, із якими вдалося досягти згоди на встановлення цін на основні види їхньої продукції нижче ринкової. 

За його словами, в Агентстві відновлення сподіваються, що таку модель ціноутворення вдасться зберегти до кінця усіх робіт. Утім, як зазначив Сухомлин, ці домовленості є ситуативними і діятимуть лише обмежений час.

Дані щодо перших закупівель будуть оприлюднені на дашборді вже у п'ятницю, 21 листопада
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0948
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 48,7374
  0,0540
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес