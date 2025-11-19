Видатки загального фонду держбюджету у жовтні становили ₴346,8 мільярда

Видатки загального фонду державного бюджету у жовтні становили 346,8 млрд грн, а загалом за січень-жовтень 2025 року - 3,16 трлн грн, що на 19,1% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що видатки загального фонду держбюджету на безпеку та оборону за січень-жовтень 2025 року становили 2 трлн грн, або 63,3% від усіх видатків загального фонду. У тому числі у жовтні було витрачено 220,6 млрд грн.

У структурі видатків за економічною класифікацією найбільше - 1,26 трлн грн (39,9%) - спрямовано на оплату праці з нарахуваннями, у тому числі у жовтні - 133,1 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року витрати зросли на 21,2%.

На соціальне забезпечення було витрачено 524,4 млрд грн (16,6% від загального обсягу видатків), з них у жовтні - 49,4 млрд грн. Кошти були спрямовані, зокрема, на трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, підтримку малозабезпечених сімей; виплату житлових субсидій та пільг громадянам.

На оплату товарів і послуг витрачено 458 млрд грн (14,5%), з них у жовтні - 60,7 млрд грн. Кошти були спрямовані, зокрема, на підтримку Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів. Із цих сум профінансовано придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування.

Також за цією статею фінансувалася програма державних гарантій медичного обслуговування населення, що реалізується Національною службою здоров'я України.

На субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам, організаціям витрачено 384,4 млрд грн (12,1% всіх видатків), з них у жовтні - 37,3 млрд грн. Йдеться про придбання товарів для задоволення потреб ЗСУ, а також забезпечення діяльності Фонду розвитку підприємництва.

На обслуговування державного боргу в січні-жовтні витрачено 279,9 млрд грн (8,8%), з них 33,6 млрд грн - у жовтні. Порівняно з аналогічним періодом минулого року витрати зросли на 14,9%.

На трансферти місцевим бюджетам було спрямовано 156,3 млрд грн (4,9% всіх видатків загального фонду), з них у жовтні - 16,9 млрд грн. Проти аналогічного періоду минулого року обсяг трансфертів зріс на 6,3%.