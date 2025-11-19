НБУ оштрафував RozetkaPay на 13,6 млн грн та Portmone Group на 7,8 млн грн

Національний банк України (НБУ) за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів застосував до ТОВ "ФК "ЕВО" (ТМ RozetkaPay) та ТОВ "ФК МБК" з Portmone Group заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 21,4 млн грн.

Як зазначено на сайті регулятора, "ЕВО" оштрафовано на 13,6 млн грн за низку порушень, виявлених під час планової перевірки у червні-серпні 2025 року, зокрема, компанія допускала порушення у здійсненні касових операцій, неналежне ведення рахунків клієнтів, порушення вимог щодо захисту інформації, проблеми у процесі емісії та еквайрингу платіжних інструментів, а також недоліки у договорах з клієнтами.

Окрім штрафу, до компанії також застосовано письмове застереження за виявлені порушення у сфері подання статистичної звітності, організації внутрішнього управління та ліцензування діяльності.

"МБК", згідно з результатами перевірки за березень-травень 2025 року, має сплатити 7,8 млн грн штрафу за порушення вимог щодо емісії платіжних інструментів, зберігання клієнтської інформації та дотримання пруденційних нормативів.

До компанії також застосовано письмове застереження у зв'язку з виявленими недоліками у розкритті інформації, системі внутрішнього контролю, корпоративному управлінні та документації, що стосується провадження діяльності.

Обидві компанії зобов'язані сплатити штрафи протягом 14 календарних днів з моменту отримання рішення комітету з нагляду, а також усунути порушення та вжити заходів для недопущення їх у майбутньому до 17 грудня 2025 року.

Як повідомлялось, ФК "ЕВО" (ТМ RozetkaPay), частина групи компаній Rozetka-EVO, має ліцензію Нацбанку, яка дозволяє відкривати рахунки для фізичних та юридичних осіб. У 2024 року компанія збільшила виручку в 2,5 раза - до 899,54 млн грн, а чистий прибуток - у 1,5 раза, до 16,69 млн грн.

ТОВ "ФК МБК" з Portmone Group, яке на 100% належить Kaspi Pay LLC з Kaspi.kz (обидва - Казахстан), має ліцензію НБУ на переказ коштів без відкриття рахунків. За інформацією з фінансової звітності за 2024 рік компанія отримала чистий прибуток у розмірі 30,09 млн грн - на 3% менше, ніж у 2023 році (31,00 млн грн).