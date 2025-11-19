Фінансові новини
Біткойн опускався нижче $90 тис., оновив мінімум із квітня
10:58 18.11.2025 |
За даними CoinDesk на 10:04 кч, ця криптовалюта дешевшає на 1,6% і торгується приблизно по $90,4 тис. Внутрішньоденний мінімум - $89,28 тис.
Таким чином, біткойн втратив понад чверть рекордної вартості, досягнутої 6 жовтня. Тоді курс перевищував $126 тис., проте вже 10 жовтня інвестори ліквідували маржинальні криптовалютні позиції на максимальні в історії $20 млрд після погрози президента США Дональда Трампа ввести значні мита на китайський імпорт.
Ключові покупці біткойна, включно з ETF, корпоративний сектор і довгострокових інвесторів, за останній місяць скоротили позиції, а зниження котирувань акцій технологічних компаній зменшило апетит до ризику, пише Trading Economics. Біткойн за цей період втратив понад 19%.
На криптовалюту тиснуть скорочення ліквідності, відхід інституційних інвесторів від ризику і більш масштабні макроекономічні чинники, зокрема зниження очікувань пом'якшення грошово-кредитної політики Федеральної резервної системи (ФРС) США на грудневому засіданні.
"Те, що ми бачимо зараз - це не колапс на криптовалютних ринках. Це все ще відгомін жовтневої ліквідації", - наводить Financial Times слова глави CEA Industries Девіда Намдара. "Фундаментальні показники не змінилися", - заявив він.
Раніше цього року CEA Industries почала купувати значні обсяги токенів найбільшої криптовалютної біржі світу Binance.
Аналітики, на яких посилається FT, стверджують, що жовтнева ліквідація позицій на криптовалютному ринку також може зумовлювати падіння котирувань акцій у деяких сегментах американського ринку в останні тижні.
У середу буде опубліковано звіт чипмейкера Nvidia - один із головних барометрів для технологічного сектору та ринків із високим рівнем ризику.
|НБУ оштрафував RozetkaPay на 13,6 млн грн та Portmone Group на 7,8 млн грн
Національний банк України (НБУ) за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів застосував до ТОВ "ФК "ЕВО" (ТМ RozetkaPay) та ТОВ "ФК МБК" з Portmone Group заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 21,4 млн грн.
