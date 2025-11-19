Фінансові новини
Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України у 2025р до 1,6%, у 2026р - до 1,5%
09:22 18.11.2025 |
Європейська комісія (ЄК) погіршила прогноз зростання ВВП України в 2025 році до 1,6% з очікуваних у травні цього року 2,0%, а у 2026 році - відповідно до 1,5% з 4,7%, йдеться в опублікованому у понеділок документі.
"Зростання послабилося в першій половині 2025 року, оскільки посилення атак на критично важливу інфраструктуру призвело до порушення енергопостачання, а сільськогосподарське виробництво скоротилося... Тривала війна, як очікується, негативно позначиться на внутрішньому виробничому потенціалі протягом 2026 року, прогнозоване зростання складе 1,5%, перш ніж відновитися до 4,7% у 2027 році, коли очікується серйозний початок відновлювальних робіт", - пояснила Єврокомісія.
Торік вона прогнозувала зростання ВВП України цього року на 2,8%, а у 2026 році - на 5,9%.
Єврокомісія очікує, що внутрішній попит залишатиметься основним рушієм зростання завдяки приватному споживанню, яке базується на зростанні реальної заробітної плати, а продовження витрат на оборону та поточний екстрений ремонт і реконструкція стимулюватимуть зростання інвестицій.
В документі прогнозується, що середньозважена інфляція зросте з 6,5% минулого року до 13,1% у 2025 році (у травні очікування складали 12,6%) через зростання цін на продукти харчування, енергоносіїв і робочої сили, але зменшиться 2026 року до 9,8% (7,7%).
Очікується, що постійні потреби у витратах підтримуватимуть дефіцит державного бюджету на високому рівні протягом усього прогнозованого періоду до 2027 року включно, а цього року він збільшиться до 23,8% ВВП з 18,1% ВВП торік.
"Нові фіскальні заходи, включаючи зусилля щодо скорочення неформальності в митниці, тимчасове підвищення податку на прибуток банків до 50% та запровадження податку на цифрові платформи, принесуть близько 1,8% ВВП додаткових доходів. У поєднанні зі збереженням високих номінальних темпів зростання ВВП, прогнозується, що дефіцит скоротиться до 21,2% ВВП у 2026 році", - прогнозує Єврокомісія.
Зазначається також, що невпинні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру та несприятливі погодні умови, що впливають на сільськогосподарське виробництво, сприяли обмеженням з боку пропозиції, що призвело до збільшення імпорту та зменшення експорту. Тож цього року Єврокомісія прогнозує зменшення експорту товарів та послуг на 2,4% за збільшення імпорту на 5,8%. Наступного року очікується відновлення експорту на 2,9%, оскільки сільськогосподарське виробництво нормалізується, але високий попит на імпорт енергії, вугілля та матеріалів, пов'язаних з обороною та реконструкцією, зумовить його зростання на 5,3%.
В документі також наголошується, що масштабне переміщення населення разом із військовим призовом значно скоротили робочу силу з початку повномасштабного вторгнення, що призвело до гострого дефіциту та перевищило темпи зростання середньої номінальної заробітної плати в першій половині 2025 року. Очікується, що дефіцит робочої сили залишатиметься вираженим через повільну реінтеграцію, тривалий вплив війни на робочу силу та постійні регіональні та кваліфіковані невідповідності. В результаті рівень безробіття залишатиметься високим протягом прогнозованого періоду, але продовжить поступово знижуватися: з 14,8% минулого року до 13,3% цього та 12,9% наступного.
Як повідомлялося, наприкінці жовтня Нацбанк України погіршив прогноз зростання ВВП в 2025 році до 1,9% з 2,1% через енергодефіцит, руйнування газодобувних потужностей та дефіцит робочої сили, а на 2026 рік - з 2,3% до 2%. Прогноз інфляції на цей рік покращено з 9,7% до 9,2%, а на наступний збережено на рівні 6,6%.
