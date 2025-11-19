Кількість заблокованих податкових накладних із початку року зменшилася в 4 рази, – податкова

Кількість заблокованих податкових накладних в Україні з початку цього року суттєво зменшилася: показник скоротився в 4 рази та наразі становить 0,2%.

Як повідомила в.о. голови Держаної податкової служби Леся Карнаух, на початку року проблема з блокуваннями була однією з найпоширеніших серед скарг бізнесу.

Для досягнення такого результату Держподаткова реалізувала низку кроків, зокрема:

створила консультаційні центри для пояснення процедур бізнесу;

переглянула підходи до таблиць даних та пакета документів, які подаються суб'єктом господарювання для розблокування податкової накладної;

продовжила ініціативу через офіси податкових консультантів;

ініціювала та підготувала зміни до нормативних актів, які підтримав Уряд.

"Ми змінили підходи до визначення суб'єктів, які можуть потрапляти в категорію ризикових, розширили критерії, щоб податкові накладні більше підпадали під автоматичну реєстрацію", - розповіла Карнаух.

За її словами, в 0,2% накладних, які блокуються, потрапляють переважно ті платники, які зробили свій вибір на користь тіньового бізнесу.

Як повідомлялося, з 3 листопада розпочався прийом заявок від компаній-операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування Системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН). Це дозволить таким операторам надавали послуги для бізнесу з формування та використання електронних ТТН.