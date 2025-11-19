Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 02:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кількість заблокованих податкових накладних із початку року зменшилася в 4 рази, – податкова
09:42 18.11.2025 |
Як повідомила в.о. голови Держаної податкової служби Леся Карнаух, на початку року проблема з блокуваннями була однією з найпоширеніших серед скарг бізнесу.
Для досягнення такого результату Держподаткова реалізувала низку кроків, зокрема:
створила консультаційні центри для пояснення процедур бізнесу;
переглянула підходи до таблиць даних та пакета документів, які подаються суб'єктом господарювання для розблокування податкової накладної;
продовжила ініціативу через офіси податкових консультантів;
ініціювала та підготувала зміни до нормативних актів, які підтримав Уряд.
"Ми змінили підходи до визначення суб'єктів, які можуть потрапляти в категорію ризикових, розширили критерії, щоб податкові накладні більше підпадали під автоматичну реєстрацію", - розповіла Карнаух.
За її словами, в 0,2% накладних, які блокуються, потрапляють переважно ті платники, які зробили свій вибір на користь тіньового бізнесу.
Як повідомлялося, з 3 листопада розпочався прийом заявок від компаній-операторів електронного документообігу (ЕДО) на тестування Системи електронної товарно-транспортної накладної (е-ТТН). Це дозволить таким операторам надавали послуги для бізнесу з формування та використання електронних ТТН.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $63,9 за барель
|НБУ оштрафував RozetkaPay на 13,6 млн грн та Portmone Group на 7,8 млн грн
Національний банк України (НБУ) за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів застосував до ТОВ "ФК "ЕВО" (ТМ RozetkaPay) та ТОВ "ФК МБК" з Portmone Group заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 21,4 млн грн.
|Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується на рівні $64,2 за барель
|Ціни на українську пшеницю продовжують зростати через високий попит переробних підприємств - аналітики
|ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу на 18 листопада
|Біткойн опускався нижче $90 тис., оновив мінімум із квітня
Бізнес
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM
|Valve представила Steam Controller: магнітні стіки, стійкі до дрифту, та інші цікаві технології
|Steam Machine: Valve представила нову консоль, конкурента Xbox та PlayStation
|AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5
|GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters
|Дослідження The Washington Post: ChatGPT каже «так» у 10 разів частіше за «ні»
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань