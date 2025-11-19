Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 02:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НАБУ пропонує Нацбанку та Раді запровадити облік ввезення готівкової валюти в Україну
09:16 18.11.2025 |
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) навряд чи зможе встановити шлях потрапляння в Україну великої суми готівкової іноземної валюти, яку використовували фігуранти справи "Мідас", тому пропонує запровадити спеціальну форму обліку, заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, який веде цю справу.
"Ми другий раз зіштовхуємося з такою великою сумою коштів, які приїхали в Україну в упаковці Федерального резервного банку США. І другий раз ми, мабуть, будемо мати ситуацію, що ніхто не зможе нам відповісти, як вони потрапили в Україну", - сказав він на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з економічної безпеки під головуванням народного депутата Ярослава Железняка ("Голос") у Києві в понеділок.
За його словами, Федеральна резервна система США фіксує, кому вона продає ці кошти, але в Європі, тоді як в Україні цим ніхто не займається.
"Є пропозиція до народних депутатів, до Національного банку запровадити форму обліку ввезення таких сум готівки в Україну, кому вони продаються, і це, насправді, буде великим вкладом в недопущення таких ситуацій", - підсумував представник НАБУ.
Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник подякував за цю пропозицію.
"Ми її розглянемо, і я доповім", - сказав він на засіданні ТСК.
Железняк також підтвердив готовність розглянути цю пропозицію у Раді.
Він нагадав, що конкретно у випадку операції "Мідас" мова йде про знайдені у фігурантів справи так звані "білі" (а не нові "сині") долари в упаковці ФРС загальною сумою біля $4 млн.
Олійник констатував, що наразі в Україні немає якогось унікального реєстру, по якому можна було б звірити штрих-код та номер пакування ФРС та з'ясувати, звідки ці купюри з'явилися в Україні.
"Стосовно того, як взагалі купюри возяться. Наразі є 8 банків, які імпортують долари та євро в Україну. Далі декілька з них використовують їх лише для власного користування, інші їх продають банкам, іншим учасникам фінансового ринку", - описав поточний стан ввезення готівкової валюти представник Нацбанку.
За його словами, в Україну імпортуються мільярди доларів, і виокремити якийсь окремий мільйон без наявності системи реєстрації неможливо.
"Плюс імпорт відбувається не лише під час війни, він постійно відбувався: вивозяться старі купюри, завозились нові, і дізнатися, де конкретно цей мільйон був, чи він був в банку, чи він був на сірому ринку, чи він був в якійсь інкасаторській компанії чи обмінок, зараз достеменно сказати неможливо", - констатував Олійник.
Він повідомив, що Нацбанк почав збір інформації по системі, щоб узагальнити, як банки між собою торгують валютою, хто використовує її для власних цілей. "Але мова йде про операції на мільярди доларів. Виокремити невелику суму складно", - ще раз наголосив заступник голови.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Нафта перейшла до зниження, Brent подешевшала до $63,9 за барель
|НБУ оштрафував RozetkaPay на 13,6 млн грн та Portmone Group на 7,8 млн грн
Національний банк України (НБУ) за порушення законодавства України, що регулює діяльність на платіжному ринку, та законодавства про захист прав споживачів застосував до ТОВ "ФК "ЕВО" (ТМ RozetkaPay) та ТОВ "ФК МБК" з Portmone Group заходи впливу, у тому числі наклав штрафи на загальну суму 21,4 млн грн.
|Ціни на нафту стабілізувалися, Brent торгується на рівні $64,2 за барель
|Ціни на українську пшеницю продовжують зростати через високий попит переробних підприємств - аналітики
|ОВДП, які знаходяться в обігу, за сумою основного боргу на 18 листопада
|Біткойн опускався нижче $90 тис., оновив мінімум із квітня
Бізнес
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM
|Valve представила Steam Controller: магнітні стіки, стійкі до дрифту, та інші цікаві технології
|Steam Machine: Valve представила нову консоль, конкурента Xbox та PlayStation
|AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5
|GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters
|Дослідження The Washington Post: ChatGPT каже «так» у 10 разів частіше за «ні»
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань