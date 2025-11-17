Фінансові новини
17.11.25
18:12
RSS
мапа сайту
ЄС оцінює потреби України в 2026-27 в 135 млрд євро, з них 83 млрд – на армію
17:19 17.11.2025 |
У 2026-2027 роках бюджет України потребуватиме 135,7 млрд євро зовнішньої допомоги, з якої 83,4 млрд - військові потреби.
Про це йдеться у тексті пропозицій Європейської комісії від 17 листопада щодо фінансування України в наступні два роки (options paper) за підписом президентки Урсули фон дер Ляєн, з яким ознайомилася кореспондентка "Європейської правди" у Брюсселі.
У наступні два роки Україна розраховує на мінімум 135,7 млрд євро західної допомоги, щоб закрити бюджетні та оборонні потреби.
"Згідно з попередніми прогнозами МВФ, які передбачають завершення війни до кінця 2026 року та враховують прогнози української влади щодо військової підтримки, загальна оцінка залишкових потреб на період 2026-2027 років становить 135,7 млрд євро", - йдеться у документі.
Єврокомісія наводить таблицю, у якій зазначено, що у 2026 році Україна матиме 20,1 млрд євро макрофінансових потреб та 51,6 млрд військових потреб, які треба задовольнити допомогою з-за кордону.
Загалом у 2026 році українці потребуватимуть мінімум 71,7 млрд євро допомоги з Заходу.
У 2027 році ця сума має становити 64 млрд євро (32,2 млрд - макрофінансові потреби та 31,8 млрд - військові).
"Це відображає поточну інтенсивність війни, зменшення обсягу військової допомоги у вигляді матеріальних ресурсів, необхідність підтримки ключових функцій держави та безперервне нарощування критичної оборонної та промислової спроможності", - пояснюють автори документа.
Також зазначається, що значний залишковий фінансовий розрив також відображає той факт, що "наявні зобов'язання щодо фінансування від міжнародних партнерів, такі як позики ERA, до того часу будуть значною мірою вичерпані".
Як повідомляла "Європейська правда", Європейська комісія пропонує три варіанти надання Україні фінансової підтримки протягом наступних двох років.
Під час підготовки проєкту варіантів фінансування України у 2026-27 роках, Єврокомісія виходила з того що війна в Україні має завершитися у кінці 2026 року.
План ЄС із "репараційною позикою" Україні з використанням російських активів загальмував через застереження Бельгії, на території якої зберігається основна частина росактивів в ЄС і яка побоюється юридичних наслідків такого рішення.
У ЄС запевняють, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.
ЄС оцінює потреби України в 2026-27 в 135 млрд євро, з них 83 млрд – на армію
