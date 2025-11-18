Фінансові новини
Місія МВФ розпочала роботу в Україні
10:43 17.11.2025 |
Місія Міжнародного валютного фонду розпочала сьогодні роботу в Україні спільно з представниками уряду над запуском нової програми розширеного фінансування.
Про це Укрінформу повідомили у представництві Міжнародного валютного фонду в Україні (МВФ).
Постійна представниця Міжнародного валютного фонду в Україні Прішила Тофано у Києві заявила, що місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF).
"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання", - сказала Тофано.
