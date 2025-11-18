Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Місія МВФ розпочала роботу в Україні

10:43 17.11.2025 |

Економіка

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала сьогодні роботу в Україні спільно з представниками уряду над запуском нової програми розширеного фінансування.

Про це Укрінформу повідомили у представництві Міжнародного валютного фонду в Україні (МВФ).

Постійна представниця Міжнародного валютного фонду в Україні Прішила Тофано у Києві заявила, що місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочала сьогодні дискусії з представниками влади України у контексті їх звернення щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF).

"Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади, з акцентом як на податково-бюджетній та грошово-кредитній політиках з метою забезпечення стабільності в умовах неперервної надзвичайно високої невизначеності, так і на структурних заходах, спрямованих на посилення урядування, боротьби з корупцією та підтримки економічного зростання", - сказала Тофано.
За матеріалами: www.ukrinform.ua
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

Бізнес