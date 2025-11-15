Авторизация

В Україні обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг у жовтні становив 1895 шт

23:54 14.11.2025

Економіка

В Україні обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг у жовтні становив 1895 шт

 

У порівнянні з вереснем це на 18,1% більше, але на 10,7% менше відносно результатів жовтня 2024 року.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, структура цього сегмента наступна: 74,2% (1406 шт.) - внутрішні перепродажі, 12,9% (245 шт.) - імпорт вживаних вантажівок; 3,7% (70 шт.) - імпорт нових, 9,2% (174 шт.) - продажі вироблених (або переобладнаних в заводських умовах) в Україні. Загальна частка нових машин цієї групи склала 12,9%.

На внутрішньому ринку вантажівок лідерство захопила техніка, що є прямою спадщиною радянських часів: перше місце у ЗіЛ-130 (94 перепродажі) та його численних модифікацій. Компанію йому складають ГАЗ-3307-09 (67 од.), класичний ГАЗ-53 (49 од.), а також самоскиди КамАЗ-5511 (48 од.) та бортовий КамАЗ-5320 (36 од.).

Розбавляють цю картину представники німецького автопрому. Високі позиції у Mercedes-Benz Atego (77 од.), ветеранів Mercedes-Benz T1/T2 (60 од.), виробництво яких припинилося ще в середині 90-х, та більш сучасних Sprinter (53 од.) і Iveco Daily (43 од.), йдеться в дослідженні.

У сегменті імпорту вживаної техніки найбільший попит у жовтні був на Mercedes-Benz: лідерство утримує Mercedes-Benz Atego (55 од.), за ним іде Sprinter (34 од.). Потужно виглядають позиції MAN: модель TGL (33 од.) посіла третє місце, доповнюють її TGM (16 од.), а також контейнеровози TGX (10 од.) та будівельні TGS (9 од.).

Також до топ-10 увійшли Iveco Daily (13 од.), DAF XF (8 од.) та "важковаговики" Renault Premium і Mercedes-Benz Actros (по 5 од.).

За словами аналітиків, ринок нових вантажівок у жовтні має яскраво виражену українську специфіку. Більшість позицій у топ-10 - це не заводські моделі "великої сімки", а продукція українських підприємств, що спеціалізуються на надбудовах.

Йдеться про фургони, рефрижератори або спецтехніку, що встановлюється на імпортні шасі. Саме тому в лідерах такі назви, як Reform 0601022G (15 од.) та InterCargoTruck, який зайняв одразу чотири позиції в рейтингу (F17221, F17222, F15121, F08221).

Як зазначається, про це свідчать і кодовані назви: наприклад, СКС MNTGL... (11 од.) - це техніка, збудована на шасі MAN TGL, а СКС INPS... (5 од.) - ймовірно, на базі Iveco. Серед "чистих" імпортних моделей, зареєстрованих "з нуля", помітними у жовтні були Volkswagen Crafter (7 од.) та Scania P-series (6 од.).

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0423
  0,0218
 0,05
EUR
 1
 48,9835
  0,1008
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7014  0,04 0,09 42,2579  0,04 0,09
EUR 48,5954  0,13 0,27 49,2236  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0050  0,07 0,15 42,0350  0,06 0,15
EUR 48,8200  0,05 0,11 48,8600  0,07 0,14

