Фінансові новини
- |
- 15.11.25
- |
- 00:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
В Україні обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг у жовтні становив 1895 шт
23:54 14.11.2025 |
У порівнянні з вереснем це на 18,1% більше, але на 10,7% менше відносно результатів жовтня 2024 року.
Про це інформує Інститут досліджень авторинку.
Згідно з аналітикою, структура цього сегмента наступна: 74,2% (1406 шт.) - внутрішні перепродажі, 12,9% (245 шт.) - імпорт вживаних вантажівок; 3,7% (70 шт.) - імпорт нових, 9,2% (174 шт.) - продажі вироблених (або переобладнаних в заводських умовах) в Україні. Загальна частка нових машин цієї групи склала 12,9%.
На внутрішньому ринку вантажівок лідерство захопила техніка, що є прямою спадщиною радянських часів: перше місце у ЗіЛ-130 (94 перепродажі) та його численних модифікацій. Компанію йому складають ГАЗ-3307-09 (67 од.), класичний ГАЗ-53 (49 од.), а також самоскиди КамАЗ-5511 (48 од.) та бортовий КамАЗ-5320 (36 од.).
Розбавляють цю картину представники німецького автопрому. Високі позиції у Mercedes-Benz Atego (77 од.), ветеранів Mercedes-Benz T1/T2 (60 од.), виробництво яких припинилося ще в середині 90-х, та більш сучасних Sprinter (53 од.) і Iveco Daily (43 од.), йдеться в дослідженні.
У сегменті імпорту вживаної техніки найбільший попит у жовтні був на Mercedes-Benz: лідерство утримує Mercedes-Benz Atego (55 од.), за ним іде Sprinter (34 од.). Потужно виглядають позиції MAN: модель TGL (33 од.) посіла третє місце, доповнюють її TGM (16 од.), а також контейнеровози TGX (10 од.) та будівельні TGS (9 од.).
Також до топ-10 увійшли Iveco Daily (13 од.), DAF XF (8 од.) та "важковаговики" Renault Premium і Mercedes-Benz Actros (по 5 од.).
За словами аналітиків, ринок нових вантажівок у жовтні має яскраво виражену українську специфіку. Більшість позицій у топ-10 - це не заводські моделі "великої сімки", а продукція українських підприємств, що спеціалізуються на надбудовах.
Йдеться про фургони, рефрижератори або спецтехніку, що встановлюється на імпортні шасі. Саме тому в лідерах такі назви, як Reform 0601022G (15 од.) та InterCargoTruck, який зайняв одразу чотири позиції в рейтингу (F17221, F17222, F15121, F08221).
Як зазначається, про це свідчать і кодовані назви: наприклад, СКС MNTGL... (11 од.) - це техніка, збудована на шасі MAN TGL, а СКС INPS... (5 од.) - ймовірно, на базі Iveco. Серед "чистих" імпортних моделей, зареєстрованих "з нуля", помітними у жовтні були Volkswagen Crafter (7 од.) та Scania P-series (6 од.).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін виділив 1,6 мільярда на «Нацкешбек» за рахунок підтримки постраждалих від війни громад
|Зеленський виключив зі складу РНБО міністрів Галущенка та Гринчук після викриття корупції в енергетиці
|У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|В Україні обсяг ринку вантажних авто з повною масою понад 3500 кг у жовтні становив 1895 шт
|Запущено серійне виробництво українських дронів-перехоплювачів «шахедів» Octopus
|Угода про надра зі США: Для Американсько-українського фонду призначили інвестиційного радника
|Кабмін виділив 1,6 мільярда на «Нацкешбек» за рахунок підтримки постраждалих від війни громад
|Держбюджет отримав понад 13,2 мільярдів «податку на Google»
|Україна скоротила експорт товарів на 4,1% - Держстат
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,49 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 34 коп. до 57,9 грн/л
Бізнес
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань
|Експерти не вірять у швидке досягнення суперінтелекту, про який говорять техлідери
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні
|Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana