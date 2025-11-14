Угода про надра зі США: Для Американсько-українського фонду призначили інвестиційного радника

Мінекономіки України та Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC) призначили інвестиційним радником Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund) компанію Alvarez & Marsal (A&M).

Про це оголосили 14 листопада під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Компанія A&M надаватиме стратегічну інвестиційну підтримку, зокрема у підготовці проєктів, проведенні комплексної перевірки (due diligence) та фінансовому аналізі для визначення й оцінки потенційних інвестиційних можливостей.

"Відбір партнера Інвестиційного фонду відбудови проводили в кілька етапів відповідно до процедур, узгоджених між урядами України та США. До участі долучилися міжнародні компанії з досвідом адміністрування інвестиційних фондів, управління ризиками та фінансової звітності", - розповів міністр економіки Олексій Соболев.

Alvarez & Marsal (A&M) - міжнародна консалтингова група з понад 12 000 співробітників у 90 офісах у 43 країнах світу, що спеціалізується на фінансовому та операційному консалтингу, управлінні інвестиціями та моніторингу ефективності.

Компанія має досвід роботи у сферах критичних мінералів, енергетики, інфраструктури та ІКТ, а також реалізує проєкти в Україні для державного та приватного секторів. Українська команда A&M включає фахівців із фінансового консалтингу, проєктного менеджменту та управління капітальними проєктами.

Після затвердження інвестиційного радника, Фонд обере адміністратора і перейде до завершення організаційного етапу та початку фінансових процедур, необхідних для початку операційної діяльності та запуску перших проектів, додали у Мінекономіки.

Як повідомлялося, у вересні Міжнародна корпорація з фінансування розвитку США (DFC) оголосила про зобов'язання внести перші $75 мільйонів до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови. Таку ж суму внесе уряд України.

Нагадаємо, 3 вересня відбулося перше засідання керівної ради американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови - ключового органу управління, до складу якого увійшли по три представники від України та США.

Американська сторона делегувала міністра фінансів Скотта Бессента, головного інвестиційного директора DFC Коннора Коулмена, віцепрезидента і генерального юрисконсульта DFC Роберта Стеббінса.

Кабінет Міністрів обрав трьох представників від України до керівної ради спільного українсько-американського Інвестиційного фонду відбудови. Ними стали міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Єгор Перелигін та державний секретар Міністерства закордонних справ Олександр Карасевич.