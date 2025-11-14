Україна скоротила експорт товарів на 4,1% - Держстат

Україна у січні - вересні 2025 року експортувала товарів на 29,5 млрд дол. США, що на 4,1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпортувала - на 60,2 млрд дол. США.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.

«За 9 місяців 2025 року експорт товарів становив 29 572,1 млн дол. США, або 95,9% порівняно із 9 місяцями 2024 року, імпорт - 60 191,0 млн дол., або 117,5%», - йдеться в повідмоленні.

Негативне сальдо склало $30,62 млрд, коефіцієнт покриття експортом імпорту - 0,49.

За інформацією установи, зовнішньоторговельні операції Україна проводила з партнерами із 222 країн світу.

Найактивніше Україна протягом вказаного періоду нарощувала експорт електричних машин - на 9,9% (до 1,86 млрд дол.), жирів та олій тваринного або рослинного походження - на 6,4% (до 4,43 млрд дол.)

Водночас експорт чорних металів за підсумками дев'яти місяців продемонстрував тенденцію до зменшення - на 0,3% (до 2,39 млрд дол.). Як і експорт зернових культур, що скоротився на 23,9% проти 2024 року (до 5,41 млрд дол.).

Основний приріст імпорту до показника минулого року забезпечили постачання електричних машин - на 64,3% (на загальну суму 9,20 млрд дол.), засобів наземного транспорту, крім залізничного, - на 19,6% (6,68 млрд дол.), палива мінерального, нафти і продуктів переробки - на 13,0% (7,63 млрд дол.), ядерних реакторів, котлів і машин - на 11,5% (5,37 млрд дол.).