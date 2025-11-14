Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 17:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна скоротила експорт товарів на 4,1% - Держстат
17:16 14.11.2025 |
Україна у січні - вересні 2025 року експортувала товарів на 29,5 млрд дол. США, що на 4,1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року, імпортувала - на 60,2 млрд дол. США.
Про це повідомила Державна служба статистики, передає Укрінформ.
«За 9 місяців 2025 року експорт товарів становив 29 572,1 млн дол. США, або 95,9% порівняно із 9 місяцями 2024 року, імпорт - 60 191,0 млн дол., або 117,5%», - йдеться в повідмоленні.
Негативне сальдо склало $30,62 млрд, коефіцієнт покриття експортом імпорту - 0,49.
За інформацією установи, зовнішньоторговельні операції Україна проводила з партнерами із 222 країн світу.
Найактивніше Україна протягом вказаного періоду нарощувала експорт електричних машин - на 9,9% (до 1,86 млрд дол.), жирів та олій тваринного або рослинного походження - на 6,4% (до 4,43 млрд дол.)
Водночас експорт чорних металів за підсумками дев'яти місяців продемонстрував тенденцію до зменшення - на 0,3% (до 2,39 млрд дол.). Як і експорт зернових культур, що скоротився на 23,9% проти 2024 року (до 5,41 млрд дол.).
Основний приріст імпорту до показника минулого року забезпечили постачання електричних машин - на 64,3% (на загальну суму 9,20 млрд дол.), засобів наземного транспорту, крім залізничного, - на 19,6% (6,68 млрд дол.), палива мінерального, нафти і продуктів переробки - на 13,0% (7,63 млрд дол.), ядерних реакторів, котлів і машин - на 11,5% (5,37 млрд дол.).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях - ПС ЗСУ
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна скоротила експорт товарів на 4,1% - Держстат
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,49 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 34 коп. до 57,9 грн/л
|Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади
|Антимонопольний комітет схвалив придбання Вінницяпобутхіму
|Нафта посилила зростання, Brent торгується на рівні $64,6 за барель
|В Україні аграрії зібрали майже 48 мільйонів тонн зернових культур
Бізнес
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань
|Експерти не вірять у швидке досягнення суперінтелекту, про який говорять техлідери
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні
|Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana