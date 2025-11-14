Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін дозволив бронювати працівників від мобілізації ще одній категорії підприємств

13:09 14.11.2025 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів дозволив компаніям, що розробляють оборонні технології та інновації без залучення бюджетних коштів, отримувати статус критично важливих і бронювати працівників від мобілізації.

Відповідні зміни уряд вніс до постанови, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У міністерстві уточнили, що такі компанії зможуть отримувати статус критично важливих на підставі контрактів із Міністерством оборони. Також уряд визначив обсяги бронювання працівників таких підприємств.

"Прийняті зміни запроваджують новий критерій для визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони - зокрема у напрямі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених із Міністерством оборони", - зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Як повідомлялося, раніше Міністерство оборони вперше затвердило Критерії для визначення підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності критично важливими для національної економіки. Раніше критичність підприємств ОПК визначав ліквідований Мінстратегпром.

Відтак, оборонне відомство України розпочало офіційний прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу. Ті підприємства, які отримати статус критично важливого раніше, зберігатимуть його до завершення дії такого рішення. Це дозволяє їм бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7014  0,04 0,09 42,2579  0,04 0,09
EUR 48,5954  0,13 0,27 49,2236  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,13 0,30 42,0800  0,11 0,26
EUR 48,9100  0,14 0,30 48,9400  0,15 0,31

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес