Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 16:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін дозволив бронювати працівників від мобілізації ще одній категорії підприємств
13:09 14.11.2025 |
Кабінет Міністрів дозволив компаніям, що розробляють оборонні технології та інновації без залучення бюджетних коштів, отримувати статус критично важливих і бронювати працівників від мобілізації.
Відповідні зміни уряд вніс до постанови, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств, повідомляє пресслужба Мінекономіки.
У міністерстві уточнили, що такі компанії зможуть отримувати статус критично важливих на підставі контрактів із Міністерством оборони. Також уряд визначив обсяги бронювання працівників таких підприємств.
"Прийняті зміни запроваджують новий критерій для визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони - зокрема у напрямі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених із Міністерством оборони", - зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.
Як повідомлялося, раніше Міністерство оборони вперше затвердило Критерії для визначення підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності критично важливими для національної економіки. Раніше критичність підприємств ОПК визначав ліквідований Мінстратегпром.
Відтак, оборонне відомство України розпочало офіційний прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу. Ті підприємства, які отримати статус критично важливого раніше, зберігатимуть його до завершення дії такого рішення. Це дозволяє їм бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях - ПС ЗСУ
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 1 коп. до 58,49 грн/л, на дизельне пальне - зросла на 34 коп. до 57,9 грн/л
|Енергокомітет Ради підтримав звільнення глави Міненерго Гринчук з посади
|Антимонопольний комітет схвалив придбання Вінницяпобутхіму
|Нафта посилила зростання, Brent торгується на рівні $64,6 за барель
|В Україні аграрії зібрали майже 48 мільйонів тонн зернових культур
|Кабмін дозволив бронювати працівників від мобілізації ще одній категорії підприємств
Бізнес
|Експерти не вірять у швидке досягнення суперінтелекту, про який говорять техлідери
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні
|Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро