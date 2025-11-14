Кабмін дозволив бронювати працівників від мобілізації ще одній категорії підприємств

Кабінет Міністрів дозволив компаніям, що розробляють оборонні технології та інновації без залучення бюджетних коштів, отримувати статус критично важливих і бронювати працівників від мобілізації.

Відповідні зміни уряд вніс до постанови, яка визначає порядок надання статусу критично важливих підприємств, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У міністерстві уточнили, що такі компанії зможуть отримувати статус критично важливих на підставі контрактів із Міністерством оборони. Також уряд визначив обсяги бронювання працівників таких підприємств.

"Прийняті зміни запроваджують новий критерій для визначення критично важливими підприємств, установ та організацій, які здійснюють розробку інновацій у сфері оборони - зокрема у напрямі створення та вдосконалення озброєння і військової техніки без використання бюджетних коштів. Такі підприємства працюють на підставі договорів або контрактів, укладених із Міністерством оборони", - зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

Як повідомлялося, раніше Міністерство оборони вперше затвердило Критерії для визначення підприємств, установ і організацій у сфері оборонно-промислового комплексу, в авіабудівній галузі та у сфері космічної діяльності критично важливими для національної економіки. Раніше критичність підприємств ОПК визначав ліквідований Мінстратегпром.

Відтак, оборонне відомство України розпочало офіційний прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу. Ті підприємства, які отримати статус критично важливого раніше, зберігатимуть його до завершення дії такого рішення. Це дозволяє їм бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.