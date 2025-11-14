Авторизация

ЄІБ та ЄС виділяють понад €200 млн на відновлення водопостачання, житла та енергетичну стійкість в Україні

 

Під час конференції ReBuild Ukraine у Варшаві Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) повідомив про виділення понад €200 млн нових грантів ЄС для відновлення водопостачання, забезпечення безпечного житла та посилення енергетичної стійкості України, деталі оголошення оприлюднені на офіційному сайті ЄІБ.

Як зазначається, гранти доповнюють програми відновлення водопостачання та соціального житла, що фінансуються ЄІБ, а також кредит ЄІБ для Нафтогазу України. Нові гранти та відповідні кредити забезпечуються гарантіями бюджету ЄС у межах Інвестиційної рамки для України (UIF), яка є частиною Фонду України обсягом €50 млрд.

Зокрема, €75 млн грантів підтримають Міністерство розвитку громад та територій України у реалізації проєктів, профінансованих ЄІБ. €25 млн доповнять кредит ЄІБ на відновлення водопостачання, а €50 млн підуть на кредит ЄІБ на відновлення соціального житла для створення державного соціального та доступного орендного житла, особливо в громадах, що приймають переселенців.

Крім того, €127 млн гранту ЄС для Нафтогазу України доповнить кредит ЄІБ у розмірі €300 млн, підписаний у жовтні. Підтримка допоможе забезпечити стратегічні довгострокові запаси газу та зміцнити стійкість енергосистеми України. Нафтогаз зобов'язався реінвестувати еквівалентну суму у відновлювану енергетику та декарбонізацію.

Віце-президентка ЄІБ Тереза Червінська, яка курує операції банку в Україні, підкреслила:

"Сьогоднішня підтримка відповідає на нагальні потреби. Поєднуючи кредити ЄІБ із грантами ЄС, ми допомагаємо Україні забезпечити енергію на зиму, підтримувати водопостачання та надавати безпечне житло для переселенців. Це критично важливі послуги для щоденного життя людей, а водночас ми закладаємо основу для більш стійкої та ефективної інфраструктури в майбутньому".

За словами Єврокомісарки з питань розширення Марти Кос, мета підтримки - гарантувати українцям базові послуги, які Росія намагається відібрати. Перший заступник міністра розвитку громад та територій України Аліона Шкрум додала, що відновлення інфраструктури водопостачання та житла відновлює "не лише інфраструктуру, а й довіру та надію" українських громад.

Банк також відзначив прогрес у запуску Європейського флагманського фонду з відновлення України, який очікується як ключовий механізм мобілізації капіталу для підтримки економічного розвитку України після запуску у 2026 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 09:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7014  0,04 0,09 42,2579  0,04 0,09
EUR 48,5954  0,13 0,27 49,2236  0,14 0,29

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,13 0,30 42,0800  0,11 0,26
EUR 48,9100  0,14 0,30 48,9400  0,15 0,31

