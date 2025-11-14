Фінансові новини
14.11.25
- 02:58
Пенсійний фонд перерахував субсидії на поточний опалювальний сезон
23:51 13.11.2025 |
Пенсійний фонд України здійснив перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла - індивідуального газового чи електричного, а також централізованого теплопостачання.
Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, розрахунок охоплює період з 16 жовтня (16 днів).
Там нагадали, що, якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити одним із таких способів:
* онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок "Пенсійний фонд України";
* особисто - у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;
* поштою - на адресу відповідного територіального органу Фонду.
"У разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення буде подане після цієї дати - з місяця подання документів", - зазначили в Мінсоцполітики.
Як повідомлялося, в березні цього року Кабінет Міністрів змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення усіх видів державної соціальної допомоги.
Також стало відомо, що в січні-вересні на підтримку малозабезпечених сімей, житлові субсидії, соціальний захист дітей та сім'ї та програми для осіб з інвалідністю в сумі з державного бюджету було спрямовано ще 33,7 млрд грн.
