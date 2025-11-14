Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пенсійний фонд перерахував субсидії на поточний опалювальний сезон

23:51 13.11.2025 |

Економіка

 

Пенсійний фонд України здійснив перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон 2025-2026 років. Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла - індивідуального газового чи електричного, а також централізованого теплопостачання.

Як повідомили в Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності, розрахунок охоплює період з 16 жовтня (16 днів).

Там нагадали, що, якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити одним із таких способів:

* онлайн - через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок "Пенсійний фонд України";

* особисто - у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України;

* поштою - на адресу відповідного територіального органу Фонду.

"У разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення буде подане після цієї дати - з місяця подання документів", - зазначили в Мінсоцполітики.
Як повідомлялося, в березні цього року Кабінет Міністрів змінив порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для призначення усіх видів державної соціальної допомоги.

Також стало відомо, що в січні-вересні на підтримку малозабезпечених сімей, житлові субсидії, соціальний захист дітей та сім'ї та програми для осіб з інвалідністю в сумі з державного бюджету було спрямовано ще 33,7 млрд грн.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес