НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах: 64% ПДФО та реверсна дотація

 

Асоціація міст України (АМУ) наполягає на збереженні у місцевих бюджетах 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та коштів реверсної дотації. Таку позицію організація висловила у зв'язку з внесенням Кабінетом Міністрів України до другого читання проєкту Державного бюджету на 2026 рік, який, за словами представників АМУ, проігнорував доручення Верховної Ради та потреби місцевого самоврядування.

Згідно заяві, у рішенні парламенту від 22 жовтня 2025 року було чітко визначено, що 64% ПДФО повинні залишатися в бюджетах територіальних громад, проте в оновленому варіанті держбюджету цю норму не враховано.

АМУ наголошує, що вилучення реверсної дотації негативно вплине на фінансову стабільність сільських і селищних громад. Саме тому асоціація вимагає зберегти ці кошти на місцях.

Окрему увагу організація звертає на питання освітньої субвенції. На думку представників місцевого самоврядування, усі накопичені залишки мають залишитися у громадах для покриття їхніх освітніх потреб. Водночас у проєкті держбюджету-2026 уряд не розподілив між громадами 103,2 млрд грн освітньої субвенції, вилучив 150 млн грн на програму "Нова українська школа" та збільшив фінансування програми "Підвищення престижності праці у сфері освіти" з 53,8 до 59,8 млрд грн.

Також у проєкті зберігається норма, відповідно до якої залишками коштів громад, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, розпоряджається держава. Проте АМУ наполягає, що ці кошти мають використовувати саме муніципалітети - місцеві ради чи військові адміністрації - зокрема для будівництва житла мешканцям таких громад.

До другого читання уряд передбачив 13 млрд грн додаткової дотації для 992 громад, які зазнали впливу війни, а також зберіг усі інші міжбюджетні трансферти, узгоджені з Асоціацією міст України у першому читанні.

Згідно з оновленим документом, базову дотацію у 2026 році отримають 982 громади на суму 23,3 млрд грн. Реверсну дотацію мають сплатити 203 громади, серед яких 130 - сільські та селищні, на загальну суму 15,5 млрд грн.

АМУ наголошує, що збалансоване фінансування місцевого самоврядування - ключ до розвитку громад і відновлення країни в умовах війни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

