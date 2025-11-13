Свириденко анонсувала аудит усіх держкомпаній

Кабінет міністрів ініціював проведення аудиту всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима", - заявила керівниця уряду.

Свириденко нагадала, що Кабмін уже зробив подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск Енергоатому - відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.

"Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель", - додала вона.