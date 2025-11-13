Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Свириденко анонсувала аудит усіх держкомпаній
Кабінет міністрів ініціював проведення аудиту всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима", - заявила керівниця уряду.
Свириденко нагадала, що Кабмін уже зробив подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск Енергоатому - відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.
"Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель", - додала вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов
|«Тисячу Зеленського» профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
|Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Візит місії МВФ в Україну для обговорення потенційної нової програми розпочнеться дуже скоро - Фонд
|Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах: 64% ПДФО та реверсна дотація
|Свириденко анонсувала аудит усіх держкомпаній
|Україна за 10 міс. збільшила імпорт електрогенераторів у 3,6 раза, акумуляторів – на 53%
|ПДФО забезпечує 33 % надходжень зведеного бюджету: 507,8 млрд грн за 10 місяців
|АМКУ оштрафував дві компанії за змову під час торгів «Укрнафти»
Бізнес
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone