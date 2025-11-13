Авторизация

Свириденко анонсувала аудит усіх держкомпаній

 

Кабінет міністрів ініціював проведення аудиту всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Під час повномасштабної війни, коли ворог щодня руйнує енергетику, а країна живе за графіками відключень, будь-яка корупція неприпустима", - заявила керівниця уряду.

Свириденко нагадала, що Кабмін уже зробив подання про звільнення двох міністрів, санкції проти фігурантів матеріалів НАБУ, а також перезапуск Енергоатому - відсторонення керівництва й початок аудиту компанії.

"Готуємо комплексне рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Проводимо аудит і доручили наглядовим радам перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель", - додала вона.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

