13.11.25
01:49
RSS
мапа сайту
Уряд Швейцарії передав до парламенту оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною
23:14 12.11.2025 |
Федеральна рада Швейцарії направила у середу до парламенту проєкт федеральної постанови щодо ратифікації Угоди про вільну торгівлю між державами Європейської асоціації вільної торгівлі та Україною.
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті швейцарського уряду.
"Федеральна рада Швейцарії 12 листопада 2025 року схвалила послання (Botschaft) до парламенту щодо оновленої Угоди про вільну торгівлю між державами ЄАВТ (Європейської асоціації вільної торгівлі) та Україною. Цією угодою Швейцарія демонструє солідарність з Україною у критичний час і водночас зміцнює свою конкурентоспроможність на українському ринку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що оновлена угода включає нові розділи про електронну торгівлю, сталий розвиток, малі та середні підприємства та технічну співпрацю, а також передбачає, зокрема, скасування мит майже для всіх швейцарських товарів (99,9%).
Федеральна рада підкреслила, що Швейцарія продовжує підтримку України через програми розвитку, гуманітарні ініціативи та проєкти відбудови, зокрема через угоду про відновлення країни, яка наразі перебуває на етапі консультацій.
Очікується, що парламент розгляне документ на весняній або літній сесії 2026 року, а набрання чинності угоди є можливим на початку 2027 року.
Як повідомляв Укрінформ, у квітні Україна підписала оновлену угоду з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (Швейцарією, Норвегією, Ісландією та Ліхтенштейном), що спростить процедури торгівлі, санітарних та фітосанітарних заходів, державних закупівель, технічної співпраці та захисту інтелектуальної власності.
