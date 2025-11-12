Україна стала «дроновою наддержавою» та випускає 4 млн БПЛА на рік – Bloomberg

Україна стала "дроновою наддержавою", забезпечуючи потреби фронту, а також розширюючи свою присутність на міжнародних ринках. Українські компанії випускають чотири мільйони різних типів БПЛА на рік. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, що серед дронів є як недорогі FPV, так і далекобійні ударні дрони. При цьому, за даними видання, у США щорічно виробляються близько 100 тисяч військових безпілотників.

"Не лише кількість - а й різноманітність. Напевно, більше, ніж усі країни НАТО разом узяті", - зазначив аналітик RAND Майкл Бонерт.

Деякі українські виробники дронів вже вийшли на ринок ЄС. Наприклад, Skyeton відкрила майданчик у Словаччині, також оголошено партнерство з Данією та Великою Британією. Ця компанія випускає розвідувальні БПЛА, здатні літати до 24 годин.

Інша вітчизняна компанія, TSIR, зараз працює у Фінляндії, де готується запускати лінію виробництва БПЛА. Згодом планується, що там будуть випускати дрони для НАТО.

При цьому багато що залежить від фінансування. Консорціум FlyWell, який об'єднує кілька українських компаній з випуску дронів, наразі планує залучити близько 50 млн доларів США для фінансування додаткових європейських виробничих та дослідницьких проєктів, зокрема розробку водневих елементів для живлення безпілотників. А розташування виробництва у Європі створить безпечне середовище для них, оскільки вони не будуть досяжні для росії.

Нові рішення розробляють і європейські компанії. Фінська Summa Defence сама оплачує виробництво та вже виготовила прототипи трьох моделей, які можна буде запускати у масове виробництво одразу після випробування дронів в Україні. Частина продукції піде до країн НАТО, але Україна є пріоритетом.

Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск масового виробництва нової моделі безпілотників, яка стане альтернативою китайським БПЛА Mavic. За його словами, альтернатива знайдена, проте поки не повідомляється, що це за дрони.