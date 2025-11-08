Фінансові новини
Умєров: Контракти на експорт зброї з України будуть з другої половини 2026 року
Перші контракти на експорт зброї з України заплановані не раніше другої половини 2026 року.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це секретар РНБО Рустем Умєров і радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін розповіли журналістам під час зустрічі, присвяченої відновленню експорту озброєнь з України.
«Ринок оборонного експорту є інерційним: перші реальні контракти очікуються не раніше другої половини 2026 року», - заявив Умєров.
За його словами, це нормальний цикл - потрібен час на тести, сертифікацію та закупівельні процедури партнерів.
Як зазначалося на зустрічі, можливість виходу на експорт відкривається для всього ринку. Однак з понад тисячі оборонних компаній, які сьогодні працюють в Україні, наразі готові пройти необхідні технічні процедури й отримати експортні дозволи менше половини.
