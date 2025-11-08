Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Виробництво чавуну в Україні цьогоріч зросло на 8,4%

23:46 07.11.2025 |

Економіка

 

Вітчизняні металурги у січні - жовні 2025 року збільшили обсяги виробництва чавуну на 8,4% порівняно з минулорічним показником.

Такі дані оприлюднило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.

Виробництво чавуну в Україні цьогоріч зросло на 8,4%

 

Згідно з даними об'єднання, українські металургійні підприємства за 10 місяців виплавили 6,48 млн т чавуну, що на 8,4% більше, ніж за аналогічний період торік. Зокрема, у жовтні виплавлено 692 тис. т, що на 1,3% більше, ніж у вересні. Порівняно із жовтнем 2024 року зафіксовано зростання на 10,7%.

Водночас виробництво сталі протягом зазначеного періоду скоротилося на 4,9% і становило 6,17 млн т. У жовтні обсяги виплавки сталі перевищили показник минулого року на 7,4%, сягнувши 648,2 тис. т., проти вересня вони зросли на 6%.

У виробництві прокату за звітний період зафіксовано зростання обсягів на 2,2% - до 5,37 млн т. При цьому порівняно з вереснем 2025-го виробництво прокату скоротилося на 9%.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес