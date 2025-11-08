Фінансові новини
- |
- 08.11.25
- |
- 00:15
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Виробництво чавуну в Україні цьогоріч зросло на 8,4%
23:46 07.11.2025 |
Вітчизняні металурги у січні - жовні 2025 року збільшили обсяги виробництва чавуну на 8,4% порівняно з минулорічним показником.
Такі дані оприлюднило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.
Згідно з даними об'єднання, українські металургійні підприємства за 10 місяців виплавили 6,48 млн т чавуну, що на 8,4% більше, ніж за аналогічний період торік. Зокрема, у жовтні виплавлено 692 тис. т, що на 1,3% більше, ніж у вересні. Порівняно із жовтнем 2024 року зафіксовано зростання на 10,7%.
Водночас виробництво сталі протягом зазначеного періоду скоротилося на 4,9% і становило 6,17 млн т. У жовтні обсяги виплавки сталі перевищили показник минулого року на 7,4%, сягнувши 648,2 тис. т., проти вересня вони зросли на 6%.
У виробництві прокату за звітний період зафіксовано зростання обсягів на 2,2% - до 5,37 млн т. При цьому порівняно з вереснем 2025-го виробництво прокату скоротилося на 9%.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд закінчив розгляд службових документів, там немає обгрунтування для санкцій проти Порошенка – адвокат
ТОП-НОВИНИ
|Угорська MOL заявила, що може покрити 80% потреб неросійською нафтою
|Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики – Зеленський
|Ініціатива щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Суд скасував рішення АМКУ про змову на аукціоні Держгеонадр
|Умєров: Контракти на експорт зброї з України будуть з другої половини 2026 року
|Виробництво чавуну в Україні цьогоріч зросло на 8,4%
|Нафтогаз домовився про імпорт американського LNG з Греції до 2050 року
|Ініціатива щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев
|Дрони для ЗСУ наступного року закуповуватимуть переважно через DOT Chain Defence - Міноборони
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах