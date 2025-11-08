Виробництво чавуну в Україні цьогоріч зросло на 8,4%

Вітчизняні металурги у січні - жовні 2025 року збільшили обсяги виробництва чавуну на 8,4% порівняно з минулорічним показником.

Такі дані оприлюднило ОП «Укрметалургпром», передає Укрінформ.

Згідно з даними об'єднання, українські металургійні підприємства за 10 місяців виплавили 6,48 млн т чавуну, що на 8,4% більше, ніж за аналогічний період торік. Зокрема, у жовтні виплавлено 692 тис. т, що на 1,3% більше, ніж у вересні. Порівняно із жовтнем 2024 року зафіксовано зростання на 10,7%.

Водночас виробництво сталі протягом зазначеного періоду скоротилося на 4,9% і становило 6,17 млн т. У жовтні обсяги виплавки сталі перевищили показник минулого року на 7,4%, сягнувши 648,2 тис. т., проти вересня вони зросли на 6%.

У виробництві прокату за звітний період зафіксовано зростання обсягів на 2,2% - до 5,37 млн т. При цьому порівняно з вереснем 2025-го виробництво прокату скоротилося на 9%.