Дрони для ЗСУ наступного року закуповуватимуть переважно через DOT Chain Defence - Міноборони

17:20 07.11.2025 |

Економіка

 

Наступного року 70% закупівель безпілотних літальних апаратів планується проводити через цифрову платформу DOT Chain Defence.

Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає Укрінформ із посиланням на оборонне відомство.

За його даними, на сьогодні в Україні є понад 500 виробників безпілотних систем.

Платформа DOT Chain Defence дає можливість військовим частинам закуповувати потрібні їм зразки безпілотників безпосередньо у виробника. Час виконання замовлення за таких умов у середньому не перевищує двох тижнів.

Очікується, що ця платформа стане ефективним інструментом для уникнення корупційних ризиків, які виникають на тлі зростання виробництва та розширення номенклатури озброєнь.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9782
  0,1054
 0,25
EUR
 1
 48,5058
  0,0166
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8050  0,19 0,44 41,8400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,01 0,02 48,4600  0,04 0,08

