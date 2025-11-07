Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 19:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Дрони для ЗСУ наступного року закуповуватимуть переважно через DOT Chain Defence - Міноборони
17:20 07.11.2025 |
Наступного року 70% закупівель безпілотних літальних апаратів планується проводити через цифрову платформу DOT Chain Defence.
Про це повідомив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, передає Укрінформ із посиланням на оборонне відомство.
За його даними, на сьогодні в Україні є понад 500 виробників безпілотних систем.
Платформа DOT Chain Defence дає можливість військовим частинам закуповувати потрібні їм зразки безпілотників безпосередньо у виробника. Час виконання замовлення за таких умов у середньому не перевищує двох тижнів.
Очікується, що ця платформа стане ефективним інструментом для уникнення корупційних ризиків, які виникають на тлі зростання виробництва та розширення номенклатури озброєнь.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кудрицький не забезпечив безпеку нашої енергетики – Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Ініціатива щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
|ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
|Україна не змогла домовитися про реструктуризацію прив’язаних до ВВП облігацій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Ініціатива щодо спецрежиму оподаткування е-резидентів не виправдала очікувань - Гетманцев
|Дрони для ЗСУ наступного року закуповуватимуть переважно через DOT Chain Defence - Міноборони
|Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic
|Світові ціни на продовольство в жовтні знизилися на 1,6% - ФАО
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
|Україна продовжила «транспортний безвіз» з Норвегією
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах