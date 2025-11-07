Фінансові новини
07.11.25
- 19:14
Зеленський анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic
Україна знайшла альтернативу БпЛА Mavic, буде масове виробництво цієї альтернативи, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
"Далі "мавіки".... ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдено, буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз будуть готуватись у фінансуванні відповідні контракти", - сказав Зеленський під час брифінгу у п'ятницю.
Президент також зазначив, що до системи додаткових балів потрібно залучити дрони для евакуації, оскільки збереження життя - це пріоритет.
Глава держави повідомив про доповідь командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді, а саме - найближчим часом буде розроблено програму, спрямовану на посилення захисту неба Херсона.
"Вона (програма - ІФ-У) сьогодні була представлена, вона вже готова. Підтримали цю програму і я попросив розробити відповідну програму для всіх прикордонних міст, найгарячіших громад", - додав Зеленський.
Mavic - компактні квадрокоптерів, що випускаються китайською компанією DJI.
