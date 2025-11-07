Авторизация

Україна продовжила «транспортний безвіз» з Норвегією

 

Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство транспорту Норвегії домовились про продовження лібералізації вантажних перевезень до березня 2027 року.

Про це йдеться в повідомленні Мінрозвитку.

Лібералізація вантажних перевезень, тобто "транспортний безвіз", щонайменше діятиме до 31 березня 2027 року.

"Продовження транспортного безвізу з Норвегією - це ще один приклад послідовної інтеграції України до європейського транспортного простору", - наголосив Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій.

Можливість виконувати вантажні перевезення без спеціальних дозволів поширюється на вантажівки стандарту Євро-5 та вище для двосторонніх та транзитних перевезень. Відповідні умови діяли і раніше.

Скористатись умова лібералізації перевезень у водія на борту вантажівки має бути сертифікат, що підтверджує клас екологічності його транспортного засобу.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Норвегія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,07 0,17 42,0900  0,07 0,17
EUR 48,5250  0,13 0,28 48,5550  0,13 0,28

