Фінансові новини
- |
- 07.11.25
- |
- 16:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна продовжила «транспортний безвіз» з Норвегією
15:49 07.11.2025 |
Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство транспорту Норвегії домовились про продовження лібералізації вантажних перевезень до березня 2027 року.
Про це йдеться в повідомленні Мінрозвитку.
Лібералізація вантажних перевезень, тобто "транспортний безвіз", щонайменше діятиме до 31 березня 2027 року.
"Продовження транспортного безвізу з Норвегією - це ще один приклад послідовної інтеграції України до європейського транспортного простору", - наголосив Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій.
Можливість виконувати вантажні перевезення без спеціальних дозволів поширюється на вантажівки стандарту Євро-5 та вище для двосторонніх та транзитних перевезень. Відповідні умови діяли і раніше.
Скористатись умова лібералізації перевезень у водія на борту вантажівки має бути сертифікат, що підтверджує клас екологічності його транспортного засобу.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
ТОП-НОВИНИ
|ЄС ухвалив рішення більше не видавати мультивізи громадянам РФ
|Компанія Gunvor відмовилася від купівлі міжнародних активів російського «Лукойла» – після заяви США
|У Швеції не виключають співфінансування угоди про продаж Україні Gripen
|В Україні створять хаб оборонних інновацій спільно зі Швецією
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|«Нафтогаз» та ORLEN узгодили поставки ще не менше 300 млн куб. м американського LNG в Україну
|Україна продовжила «транспортний безвіз» з Норвегією
|Нафта прискорила зростання, Brent наближається до $64 за барель
|Пільга на імпорт електрокарів коштувала Україні 36 млрд грн
|3000 безкоштовних кілометрів Укрзалізницею. Програма запрацює з 1 грудня – Свириденко
|Україна відновлює повноцінний механізм експорту власного озброєння, в РНБО роз'яснили процедуру
Бізнес
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача
|Apple платитиме Google $1 млрд на рік за нову Siri на базі Gemini – Bloomberg
|OpenAI запустила застосунок Sora на Android у кількох країнах