Пільга на імпорт електрокарів коштувала Україні 36 млрд грн
14:26 07.11.2025 |
Україна недоотримала 36 млрд грн податку на додану вартість через запровадження пільгового режиму оподаткування електромобілів, порахувала Державна митна служба.
Одночасно фіксується чітка тенденція до зростання бюджетних втрат. Якщо у 2022 році вони становили 2,8 млрд грн, то за десять місяців 2025 року - вже 14,5 млрд грн.
"Чинна норма звільнення електромобілів від сплати податку на додану вартість не містить обмежувальних порогових значень - ні за вартістю транспортного засобу, ні за кількістю, яку може бути ввезено однією особою. Це означає, що пільговий режим однаково застосовується як до бюджетних моделей, так і до автомобілів преміум-сегмента", - йдеться в заяві Митної служби.
Середня вартість одного ввезеного в Україну електромобіля у 2025 році становила близько $21 000 (880 000 грн), але водночас були імпортовані й три Rolls Royce Spectre загальною вартістю 56,4 млн грн, пільга на них становила 11,2 млн грн.
Основною країною-виробником ввезених в Україну електрокарів є Китай. Вартість імпортованих автомобілів за десять місяців 2025 року склала 25 млрд грн. Друге місце посідає США - звідти завезли електричних авто на 14,8 млрд, Німеччина на третьому місці - 11,7 млрд грн.
