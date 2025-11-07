Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пільга на імпорт електрокарів коштувала Україні 36 млрд грн

14:26 07.11.2025 |

Економіка

 

Україна недоотримала 36 млрд грн податку на додану вартість через запровадження пільгового режиму оподаткування електромобілів, порахувала Державна митна служба.

Одночасно фіксується чітка тенденція до зростання бюджетних втрат. Якщо у 2022 році вони становили 2,8 млрд грн, то за десять місяців 2025 року - вже 14,5 млрд грн.

"Чинна норма звільнення електромобілів від сплати податку на додану вартість не містить обмежувальних порогових значень - ні за вартістю транспортного засобу, ні за кількістю, яку може бути ввезено однією особою. Це означає, що пільговий режим однаково застосовується як до бюджетних моделей, так і до автомобілів преміум-сегмента", - йдеться в заяві Митної служби.

Середня вартість одного ввезеного в Україну електромобіля у 2025 році становила близько $21 000 (880 000 грн), але водночас були імпортовані й три Rolls Royce Spectre загальною вартістю 56,4 млн грн, пільга на них становила 11,2 млн грн.

Основною країною-виробником ввезених в Україну електрокарів є Китай. Вартість імпортованих автомобілів за десять місяців 2025 року склала 25 млрд грн. Друге місце посідає США - звідти завезли електричних авто на 14,8 млрд, Німеччина на третьому місці - 11,7 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,07 0,17 42,0900  0,07 0,17
EUR 48,5250  0,13 0,28 48,5550  0,13 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес