Пільга на імпорт електрокарів коштувала Україні 36 млрд грн

Україна недоотримала 36 млрд грн податку на додану вартість через запровадження пільгового режиму оподаткування електромобілів, порахувала Державна митна служба.

Одночасно фіксується чітка тенденція до зростання бюджетних втрат. Якщо у 2022 році вони становили 2,8 млрд грн, то за десять місяців 2025 року - вже 14,5 млрд грн.

"Чинна норма звільнення електромобілів від сплати податку на додану вартість не містить обмежувальних порогових значень - ні за вартістю транспортного засобу, ні за кількістю, яку може бути ввезено однією особою. Це означає, що пільговий режим однаково застосовується як до бюджетних моделей, так і до автомобілів преміум-сегмента", - йдеться в заяві Митної служби.

Середня вартість одного ввезеного в Україну електромобіля у 2025 році становила близько $21 000 (880 000 грн), але водночас були імпортовані й три Rolls Royce Spectre загальною вартістю 56,4 млн грн, пільга на них становила 11,2 млн грн.

Основною країною-виробником ввезених в Україну електрокарів є Китай. Вартість імпортованих автомобілів за десять місяців 2025 року склала 25 млрд грн. Друге місце посідає США - звідти завезли електричних авто на 14,8 млрд, Німеччина на третьому місці - 11,7 млрд грн.