3000 безкоштовних кілометрів Укрзалізницею. Програма запрацює з 1 грудня – Свириденко

Програма УЗ-3000, за якою українці отримають 3000 км безкоштовного проїзду Укрзалізницею, повинна запрацювати з 1 грудня. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

"3000 км - це можливість, яка надається всім громадянам України. Наразі профільне міністерство формує, деталізує, опрацьовує цю програму. Вона має запуститися з 1 грудня і реалізовуватиметься впродовж чотирьох місяців, коли у нас є низький попит на Укрзалізницю, але є постійні високі видатки УЗ. І у нас в періоди, де є низький попит, є можливість забезпечити додатково квитками громадян", - сказала вона.

Свириденко зазначила, що собівартість пасажирських перевезень Укрзалізницею вища за вартість квитка і раніше цю різницю компенсували коштом вантажних перевезень. Проте внаслідок війни обсяги вантажних перевезень скоротилися.

"Щоб підтримати залізницю у складний час, цього року виділяли додаткові кошти [...] десь 13 млрд грн. Наступного року ми плануємо, що це буде не менше як 15 млрд грн. Ще додатковий ресурс шукає сама Укрзалізниця завдяки економії видатків, оптимізації своєї діяльності. 3000 км - це не програма, яка компенсується цими 15 млрд", - заявила прем'єр-міністерка.

Програму УЗ-3000 анонсував президент Володимир Зеленський 1 листопада в межах заходів зимової єПідтримки.

Заступник голови наглядової ради УЗ Сергій Лещенко заявляв, що у компанії є невикористаний ресурс, який становить в деякі місяці майже 700 000 місць.

"Загалом є готовність без проблем виділити 200 000 - 250 000 пасажирських місць для безоплатного проїзду в непікові періоди", - сказав він 5 листопада.

