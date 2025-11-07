Фінансові новини
Україна планує відкрити представництво з продажу зброї в США
12:58 07.11.2025 |
Україна відкриває перші представницькі офіси оборонної промисловості - у Берліні та Копенгагені, також планується відкриття офісів у США та країнах Глобального Півдня.
Про це йшлося на зустрічі з журналістами у четвер секретаря РНБО Рустема Умєрова і радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна. Також на зустрічі, що була присвячена контрольованому експорту озброєння, був присутній т.в.о. голови Держекспортконтролю Олег Цільвік та виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.
Як зазначив Камишін, відкриття перших представництв у Європі, що раніше анонсував президент Володимир Зеленський, символічно: саме Німеччина і Данія найбільше інвестували у розвиток українського ВПК.
Він пояснив, що Офіси стануть вітриною українських технологій - місцем, де можна побачити, як працює українська зброя. Кожен офіс матиме три зони: відкриту (для демонстрацій і громадськості), закриту (для військових планувальників) та офісну (для переговорів і контрактів). Формат поєднує публічну комунікацію, технічний діалог і бізнес-складову.
Далі, як зазначили у РНБО, планується відкриття представництв у США та країнах Глобального Півдня. Основна мета - "донести український оборонний досвід до всіх регіонів світу і закріпити його як стратегічний бренд".
Як повідомлялося, 3 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що у поточному році Україна відкриває два представництва з продажу зброї, яка є в надлишку та яка виробляється в рамках ко-продакшена. Він додав, що питаннями контрактів з країнами ЄС опікуватиметься радник президента України Олександр Камишін.
