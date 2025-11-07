Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала грант від ЄС на 74 мільйони євро на будівництво євроколії до Львова

12:53 07.11.2025 |

Економіка

 

Україна отримає 73,5 млн євро грантового фінансування для першого етапу будівництва європейської колії від Львова до польського кордону (1435 мм) у межах програми ЄС "Механізм сполучення Європи" (Connecting Europe Facility - CEF).

Церемонія вручення грантової угоди між АТ "Укрзалізниця" та агентством CINEA Європейського Союзу відбулася 6 листопада в Ужгороді, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно із повідомленням, перший етап передбачає облаштування євроколії на дільниці - Мостиська ІІ - Скнилів (Львів). Завершити роботи планують до кінця 2027 року.

Проєкт передбачає будівництво близько 80 км залізничної колії європейського стандарту (1435 мм) майже від польського кордону до Скнилова поблизу Львова.

Загальна вартість проєкту становить близько 190 млн євро, з яких підтверджено 73,5 млн євро фінансування ЄС на безповоротній основі у межах програми CEF.

"Проєкт створить пряме та сумісне сполучення між Україною та європейською мережею TEN-T, сприятиме розвитку логістики, торгівлі та інтеграції транспортної системи України до спільного європейського простору", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, будівництво вузького єврошляху (1435 мм) на напрямі Мостиська-Скнилів планували розпочати ще 2020 року. Також уряд у 2020 році вніс цей проєкт до списку пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року, оцінивши його у $20,8 млн. Роботу над проєктом будівництва колії АТ "Укрзалізниця" планувала завершити до кінця 2023 року.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року в рамках програми CEF було відкрито дільницю євроколії Чоп-Ужгород.

Довідково: Програма Connecting Europe Facility (CEF) - ключовий фінансовий інструмент ЄС для розвитку транс'європейських транспортних, енергетичних та цифрових мереж (TEN-T). Україна приєдналася до програми у 2023 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,07 0,17 42,0900  0,07 0,17
EUR 48,5250  0,13 0,28 48,5550  0,13 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес