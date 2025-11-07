Україна отримала грант від ЄС на 74 мільйони євро на будівництво євроколії до Львова

Україна отримає 73,5 млн євро грантового фінансування для першого етапу будівництва європейської колії від Львова до польського кордону (1435 мм) у межах програми ЄС "Механізм сполучення Європи" (Connecting Europe Facility - CEF).

Церемонія вручення грантової угоди між АТ "Укрзалізниця" та агентством CINEA Європейського Союзу відбулася 6 листопада в Ужгороді, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Згідно із повідомленням, перший етап передбачає облаштування євроколії на дільниці - Мостиська ІІ - Скнилів (Львів). Завершити роботи планують до кінця 2027 року.

Проєкт передбачає будівництво близько 80 км залізничної колії європейського стандарту (1435 мм) майже від польського кордону до Скнилова поблизу Львова.

Загальна вартість проєкту становить близько 190 млн євро, з яких підтверджено 73,5 млн євро фінансування ЄС на безповоротній основі у межах програми CEF.

"Проєкт створить пряме та сумісне сполучення між Україною та європейською мережею TEN-T, сприятиме розвитку логістики, торгівлі та інтеграції транспортної системи України до спільного європейського простору", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, будівництво вузького єврошляху (1435 мм) на напрямі Мостиська-Скнилів планували розпочати ще 2020 року. Також уряд у 2020 році вніс цей проєкт до списку пріоритетних інвестиційних проєктів до 2023 року, оцінивши його у $20,8 млн. Роботу над проєктом будівництва колії АТ "Укрзалізниця" планувала завершити до кінця 2023 року.

Як повідомлялося, у вересні 2025 року в рамках програми CEF було відкрито дільницю євроколії Чоп-Ужгород.

Довідково: Програма Connecting Europe Facility (CEF) - ключовий фінансовий інструмент ЄС для розвитку транс'європейських транспортних, енергетичних та цифрових мереж (TEN-T). Україна приєдналася до програми у 2023 році.