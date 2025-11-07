Термін запуску заводу з виробництва боєприпасів в Україні посунувся - глава Rheinmetall

Запуск заводу компанії Rheinmetall з виробництва боєприпасів в Україні затримується, а контракт щодо випуску БПМ чекає на підписання.

Про це в інтерв'ю сайту німецької спілки резервістів заявив генеральний директор найбільшої оборонної компанії ФРН Армін Паппергер, передає Укрінформ.

«На жаль, будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні затримується. Завод мав уже запрацювати», - сказав він.

За словами Паппергера, українська сторона захотіла змінити розташування підприємства. Тепер нове місце для будівництва має бути визначено дуже швидко, після чого завод планується запустити протягом 12 місяців, як це було зроблено в Німеччині.

Щодо інших проєктів з Україною, Rheinmetall запропонував налагодити виробництво броньованих машин Fuchs, Lynx та Panther.

«Ми пропонуємо нове виробництво для них в Україні, так само як ми випускаємо з Fuchs в Алжирі», - зазначив директор компанії. Він виходить з того, що першим кроком буде бойова машина піхоти Lynx. Концерн будує перші п'ять цих машин у Німеччині, і незабаром вони будуть відправлені до України.

Однак, зауважив Паппергер, контракт на виробництво з Україною все ще чекає на підписання. Його фінансування потребує значних коштів. Виробництво в Україні має сенс тільки в тому випадку, якщо Rheinmetall зможе побудувати від 200 до 300 машин, додав він.

Також Паппергер торкнувся теми безпілотників: «Багато хто каже, що самі лише дрони можуть виграти сучасні війни. Але безпілотники не революціонізують війну - вони є одним з багатьох ефекторів. Не незначним, але й не таким, що замінює інші».

При цьому він висловив сумнів щодо можливості випуску мільйонів БПЛА.

«Це найпростіші системи, розроблені для воєнного використання, такі, що українські домогосподарки виробляють і збирають вдома на 3D-принтерах. Це не те, що знадобиться арміям НАТО. Йдеться про технологічно складніші системи. Також у більшій кількості, але не мільйони. Крім того, що стосується бойових безпілотників, багато виробників можуть самі будувати літаки, але їм бракує досвіду, коли справа доходить до боєголовок», - сказав Паппергер, зауваживши, що сам бачив це в Україні.

За його словами, Rheinmetall наразі є найбільшим німецьким виробником безпілотників у військовому секторі. Нещодавно було відкрито виробничий об'єкт бойових безпілотників на Сардинії. Цього року концерн отримає приблизно 130 мільйонів євро доходу від дронів, а потенціал - 1 мільярд євро на рік.

Паппергер також розповів про проєкти з іншими партнерами. Загалом, наголосив він, з виробника гарматних стволів Rheinmetall перетворюється на структуру, що охоплює всі сфери. Зокрема, вже наступного року компанія побудує перші супутники у співпраці з фінською ICEYE, зараз триває тендер на невелику супутникову мережу для Збройних сил Німеччини вартістю 2 мільярди євро, і Rheinmetall сподівається його виграти.

«По суті, ми робимо це як Ілон Маск зі Starlink, тільки починаємо із 40 супутників», - пояснив директор.

Крім того, додав він, у спільному підприємстві, яке створюється з Lockheed Martin, буде побудовано ракету ATACMS у Німеччині за специфікаціями США.

Як повідомлялось, Rheinmetall є одним з ключових постачальників різноманітного озброєння для ЗСУ.