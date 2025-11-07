Ukraine Facility: Громади отримають 100 мільйонів євро від ЄІБ на проєкти з відновлення

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, що дозволяє розподіл та використання другого траншу фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в розмірі 100 млн євро.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад і територій, це рішення дозволяє запустити передачу субвенції від держави для громад.

Кошти стануть доступними для фінансування проєктів відновлення в рамках Програми відновлення України III і вперше будуть спрямовані під гарантії фінансового інструменту Ukraine Facility.

Як зазначається, гроші будуть спрямовані на проєкти відновлення об'єктів соціальної та критичної інфраструктури, постраждалої внаслідок збройної агресії Росії. Відтак це означає нові можливості для ремонту шкіл, дитячих садочків, лікарень, житлово-комунальних об'єктів тощо.

Нова редакція Порядку та умов чітко регламентує застосування інструменту Ukraine Facility, забезпечуючи прозорість та ефективність використання коштів міжнародних партнерів на місцях.

Загальний обсяг фінансування за Програмою відновлення України ІІІ складає 250 млн євро. Перший транш у розмірі 100 млн євро було ратифіковано у серпні 2024 року.

На початку жовтня повідомлялося, що Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України та Європейський інвестиційний банк планують пілотну програму з розвитку соціального житла в Україні обсягом у 100 млн євро.

На початку листопада стало відомо, що Рада ЄС схвалила виділення Україні п'ятого траншу підтримки в рамках Інструменту ЄС для України Ukraine Facility на суму понад 1,8 млрд євро.