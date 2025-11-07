Авторизация

«Гроші ходять за вчителем»: українські педагоги отримуватимуть кошти на власне навчання

23:42 06.11.2025

Економіка, Україна

 

Уряд запустив новий інструмент підтримки українських педагогів - політику "Гроші ходять за вчителем".

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного педагога. Ці кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам", - пояснила вона.

Увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі, зазначила Свириденко.

За її словами, участь в пілоті можуть взяти директори, заступники й учителі, які працюють з 7-9 класами НУШ, а також 10 пілотними класами старшої профільної школи.

Реєстрація для педагогів на платформі "Вектор" відкриється вже у грудні 2025 року за цим посиланням:

https://vector.uied.gov.ua/

Навчання розпочнеться на початку нового року.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9900  0,07 0,17 42,0200  0,07 0,17
EUR 48,3900  0,12 0,25 48,4200  0,09 0,20

