Кабмін переніс запровадження електронного акцизу майже на рік
23:38 06.11.2025 |
Кабінет міністрів України переніс запровадження електронної акцизної марки (Е-Акцизу), що мало відбутись 1 січня 2026 року, на 10 місяців.
Про це повідомляє пресслужба Кабміну.
Раніше передбачали, що з 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду), який наноситься на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.
Однак 7 листопада в уряді повідомили, що запровадження системи переносять на листопад 2026 року.
Відповідна законодавча ініціатива підтримана під час робочої групи проведеної у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, - йдеться у повідомленні.
"Перенесення строків пов'язане з необхідністю додаткової підготовки ринку та ключових операторів до переходу на е-акцизну марку, мінімізації внутрішніх ризиків для легального бізнесу та споживачів, і узгодження всіх нормативних актів з оновленими датами", - йдеться у повідомленні.
