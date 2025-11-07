Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін переніс запровадження електронного акцизу майже на рік

23:38 06.11.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України переніс запровадження електронної акцизної марки (Е-Акцизу), що мало відбутись 1 січня 2026 року, на 10 місяців.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Раніше передбачали, що з 1 січня 2026 року для маркування будуть використовуватись електронні марки у вигляді графічного елемента (DataMatrix коду), який наноситься на кожну окрему пачку тютюнового виробу або пляшку алкогольного напою, або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

Однак 7 листопада в уряді повідомили, що запровадження системи переносять на листопад 2026 року.

Відповідна законодавча ініціатива підтримана під час робочої групи проведеної у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, - йдеться у повідомленні.

"Перенесення строків пов'язане з необхідністю додаткової підготовки ринку та ключових операторів до переходу на е-акцизну марку, мінімізації внутрішніх ризиків для легального бізнесу та споживачів, і узгодження всіх нормативних актів з оновленими датами", - йдеться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на вчора, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9900  0,07 0,17 42,0200  0,07 0,17
EUR 48,3900  0,12 0,25 48,4200  0,09 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес