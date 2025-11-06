Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Попит на ввезені уживані іномарки у жовтні зріс на 8,4% - Інститут досліджень авторинку
17:36 06.11.2025 |
Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у жовтні 2025 року на першу реєстрацію було подано 25,6 тисячі. Цей показник більший на 8,4% відносно результатів вересня поточного року, та на 53,9% більший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
На діаграмі обсяги імпорту позначені помаранчевими ділянками стовпців. Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тис. легковиків у січні й сягнули 25,6 тис. зараз. Це пояснюється тим, що насамперед темпів тут додає попит на електромобілі - машини купують ще до того, як їх вивантажать з контейнера. Але коли рішення приймаються на емоціях, зростає і кількість невдалих покупок. Не ризикуйте навмання: перевіряйте авто за VIN-кодом через CEBIA, щоб знати, що саме купуєте.
Відомо, що на внутрішньому ринку давно править Volkswagen, однак не лише там - серед новоприбулих з-за кордону він теж на першому місці: 3 449 авто. Далі - Audi (2 444), Tesla (2 110), Nissan (2 022), BMW (1 626). Це вже давно сформоване електро‑преміум ядро українського імпорту.
У десятці - і більш народні варіанти: Renault, Ford, Hyundai, KIA та Skoda. Всі ці марки впевнено тримають позиції, бо пропонують оптимальний баланс ціни, надійності й комфорту.
Серед окремих моделей Golf, Tiguan і Passat - це вже вічнозелені хіти, які впевнено тримають курс на Україну. А Tesla Model Y і Model 3, разом із Nissan Leaf та KIA Niro, виводять електричний сегмент на новий рівень - по об'єму вони вже впевнено конкурують із класичними ДВЗ‑моделями.
Щодо преміальних моделей, минулого місяця український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: по одному Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, 2 Ferrari та 9 Maserati. Такі машини - не про масовість, а про статус. І хоча статистику вони не роблять, але настрій - безперечно.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою «Національний кешбек
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Фонд держмайна продав харківський завод «Рідіореле» за ₴118 мільйонів
|Попит на ввезені уживані іномарки у жовтні зріс на 8,4% - Інститут досліджень авторинку
|Всі виплати «Національного кешбеку» за серпень відбудуться наступного тижня - глава Мінекономіки
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 6 коп. до 58,39 грн/л, на дизельне пальне - на 5 коп. до 56,51 грн/л
|В Україні зростає кількість водоканалів з ВДЕ для стабілізації енергопостачання і водозабезпечення – НКРЕКП
|Мінекономіки затвердило перший грант на відновлення виробництва
Бізнес
|Кінець монополії Google? Epic Games виграла історичну битву за Android
|Новий бюджетний MacBook від Apple з'явиться у 2026 році
|Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ
|Китай компенсуватиме витрати на електроенергію дата-центрам, що відмовляться від ШІ-чипів NVIDIA
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%