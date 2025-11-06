Попит на ввезені уживані іномарки у жовтні зріс на 8,4% - Інститут досліджень авторинку

Привезених із-за кордону вживаних легкових машин у жовтні 2025 року на першу реєстрацію було подано 25,6 тисячі. Цей показник більший на 8,4% відносно результатів вересня поточного року, та на 53,9% більший у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

На діаграмі обсяги імпорту позначені помаранчевими ділянками стовпців. Від початку року обсяги імпорту поступово зростали: з 14,5 тис. легковиків у січні й сягнули 25,6 тис. зараз. Це пояснюється тим, що насамперед темпів тут додає попит на електромобілі - машини купують ще до того, як їх вивантажать з контейнера. Але коли рішення приймаються на емоціях, зростає і кількість невдалих покупок. Не ризикуйте навмання: перевіряйте авто за VIN-кодом через CEBIA, щоб знати, що саме купуєте.

Відомо, що на внутрішньому ринку давно править Volkswagen, однак не лише там - серед новоприбулих з-за кордону він теж на першому місці: 3 449 авто. Далі - Audi (2 444), Tesla (2 110), Nissan (2 022), BMW (1 626). Це вже давно сформоване електро‑преміум ядро українського імпорту.

У десятці - і більш народні варіанти: Renault, Ford, Hyundai, KIA та Skoda. Всі ці марки впевнено тримають позиції, бо пропонують оптимальний баланс ціни, надійності й комфорту.

Серед окремих моделей Golf, Tiguan і Passat - це вже вічнозелені хіти, які впевнено тримають курс на Україну. А Tesla Model Y і Model 3, разом із Nissan Leaf та KIA Niro, виводять електричний сегмент на новий рівень - по об'єму вони вже впевнено конкурують із класичними ДВЗ‑моделями.

Щодо преміальних моделей, минулого місяця український автопарк поповнився наступними легковиками цієї категорії: по одному Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, 2 Ferrari та 9 Maserati. Такі машини - не про масовість, а про статус. І хоча статистику вони не роблять, але настрій - безперечно.