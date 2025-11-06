Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 18:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Всі виплати «Національного кешбеку» за серпень відбудуться наступного тижня - глава Мінекономіки
17:19 06.11.2025 |
Програма "Національний кешбек" продовжує діяти, виплати по ній не скасовано, їх лише тимчасово було затримано через технічний процес погодження, заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.
"Виплата кешбеку за серпень відбудеться протягом наступного тижня у повному обсязі. Завершуються фінальні процедури перед запуском виплати", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.
Соболев пояснив затримку виплати тим, що фактична кількість учасників програми "Національний кешбек" перевищила початково прогнозовану.
"Зауважу, що виплата за серпень є найбільшою за весь час діяльності програми. Наступним етапом почнуться виплати за вересень", - зазначив міністр.
Він нагадав, що програма "Національний кешбек" - державний інструмент підтримки українського виробництва, який довів свою ефективність.
"Є багато запитів на її продовження і розширення на інші види продукції від самих виробників", - наголосив глава Мінекономіки.
Він подякував всім українцям, які продовжують користуватися програмою і щодня роблять вибір на користь саме українського виробника.
"Ваша участь допомагає програмі продовжуватись. Кожна покупка українського товару - це внесок у стабільність економіки", - підсумував Соболев.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою «Національний кешбек
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Фонд держмайна продав харківський завод «Рідіореле» за ₴118 мільйонів
|Попит на ввезені уживані іномарки у жовтні зріс на 8,4% - Інститут досліджень авторинку
|Всі виплати «Національного кешбеку» за серпень відбудуться наступного тижня - глава Мінекономіки
|Середня ціна на бензин марки А-95 зросла на 6 коп. до 58,39 грн/л, на дизельне пальне - на 5 коп. до 56,51 грн/л
|В Україні зростає кількість водоканалів з ВДЕ для стабілізації енергопостачання і водозабезпечення – НКРЕКП
|Мінекономіки затвердило перший грант на відновлення виробництва
Бізнес
|Кінець монополії Google? Epic Games виграла історичну битву за Android
|Новий бюджетний MacBook від Apple з'явиться у 2026 році
|Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ
|Китай компенсуватиме витрати на електроенергію дата-центрам, що відмовляться від ШІ-чипів NVIDIA
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%