Мінекономіки затвердило перший грант на відновлення виробництва

Мінекономіки погодило 34 нові заявки на загальну суму 190,8 млн грн у межах програми "Гранти для переробних підприємств", серед них - перший грант на відновлення виробництва.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Сума першого гранту на відновлення виробництва на максимальну- 16 млн грн. Його отримає підприємство з Харкова, що виготовляє неткані матеріали та постраждало від російських обстрілів. Кошти буде спрямовано на закупівлю та монтаж нового обладнання.

"Загалом в межах програми, це вже друга погоджена заявка на кошти для відновлення. Перший грант на відновлення отримав виробник чаю з Дніпра, який втратив потужності через влучання ворожого дрона", - говориться у повідомленні.

У цій хвилі програми, окрім гранту на відновлення потужностей, погоджено 33 заявки на фінансування розвитку діючих або нових виробництв. Серед заявників - виробники харчових продуктів, будівельних матеріалів, меблів, одягу та аксесуарів, електроапаратури, електричних кабелів, виробів з пластмас та нетканих матеріалів, підприємства з металообробки.

"Бізнес активно користується можливостями, які надає програма: від початку 2025 року держава погодила вже 344 заявки на гранти на понад 1,75 мільярда гривень. Кошти можуть отримати як ті, хто розширює виробничі потужності, так і ті, хто відновлює їх після обстрілів", - зазначив заступник Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

"У цій хвилі вперше погоджено грант на відновлення на максимальну суму - 16 мільйонів гривень. Це сигнал для підприємств, що зазнали руйнувань: програма працює, і можна відбудовувати виробництво, не чекаючи кращих часів", - сказав чиновник.

Дев'ять із погоджених грантів на суму 59,4 млн грн фінансуватиме Міністерство економіки, ще 25 підприємств отримають кошти через Державну службу зайнятості.

Грантові кошти, отримані у межах програми "Гранти для переробних підприємств", можна використати на придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання; оновлення потужностей, які постраждали через збройну російську агресію; дослідження для запуску нової продукції (R&D).

Підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, в межах програми також можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Програма "Гранти для підприємств переробної промисловості" є частиною політики розвитку українських виробників "Зроблено в Україні", додають у міністерстві.