Держгеонадра видасть сім дозволів за результатами аукціонів

14:44 06.11.2025 |

Економіка

 

Держслужба геології та надр провела електронні торги з продажу семи спеціальних дозволів на користування надрами. Реалізовано ділянки надр із покладами глини та бурштину на загальну суму 48,5 мільйона гривень.

Про це повідомляється на сайті Державної служби геології та надр Україн.

"Через систему Prozorro.Продажі реалізовано ділянки надр із покладами глини та бурштину на загальну суму 48 456 000 гривень. Початкова вартість лотів - 28 273 152 гривні", - говориться у повідомленні.

"Всі лоти, які Держгеонадра виставляють на електронні торги, ініціює бізнес. Нашою метою є підвищення якості підготовки лотів ще до виставлення їх на аукціони для залучення ширшого кола учасників торгів. Зростання конкуренції посприяє збільшенню надходжень до державного бюджету", - зазначив голова Держгеонадр Олег Гоцинець.

Йдеться про такі ділянки, як Ділянка Андрійківська, ділянка Лівобережна 1, Ділянка Майголине, Ірлявська ділянка, Ділянка Озерна, Ділянка Скочище та Ділянка Кайтанівка.

"Аукціони з продажу ще п'яти спеціальних дозволів на користування надрами, що були заплановані на сьогодні та не відбулися через відсутність учасників, будуть оголошені протягом трьох днів", - говориться у повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
 

