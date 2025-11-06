БЕБ сформувало атестаційні та кадрові комісії для переатестації та відбору працівників

Директор Бюро економічної безпеки України (БЕБ) підписав накази про затвердження складів двох атестаційних та двох кадрових комісій, які здійснюватимуть переатестацію працівників і відбір нового персоналу до органу.

Згідно з опублікованими на сайті БЕБ даними, до персонального складу першої кадрової комісії БЕБ увійшли військовослужбовець ЗСУ Роман Балан, перший заступник директора БЕБ Тарас Щербай та ще два заступники очільника органу - Юрій Белоусов та Павло Будзиган.

Від міжнародних партнерів та організацій до складу першої кадрової комісії БЕБ затверджено нандидатури члена комісій НАЗК, ДБР, ВККС Андрія Козлова, голову ГО "Антикорупційний штаб", члена громадської ради НАЗК та члена кадрової комісії Офісу генпрокурора Сергія Миткалика, екс-співкоординаторку Громадської ради доброчесності та експертку Центру політико-правових реформ Ольгу Піскунову, екс-членкиню кадрової комісії Офісу генпрокурора та членкиню Громадської ради доброчесності Людмилу Янкіну, а також виконавчого директора Української Гельсінської спілки з прав людини, колишнього члена кадрової комісії Офісу Генерального прокурора Олександра Павліченка.

До складу другої кадрової комісії БЕБ також увійшли Белоусов, Будзиган та Щербай. Проте, від міжнародних та іноземних організацій список інакший: нідерландський прокурор, колишній член міжнародних слідчих органів, колишній старший радник з питань прокуратури в Консультативній місії ЄС в Україні Ван де Вліт Себастьян; адвокат та колишній наглядовий агент ФБР США, консультант з питань запобігання корупції, дотримання нормвимог та боротьби з відмиванням грошей Карен Гріневей; колишній старший держслужбовець Держкримінального розслідувального відділу Німецької землі Гамбург, відповідальний за розслідування економічних злочинів Детлеф Кройцер; генпрокурор з питань організованої злочинності та корупції Німецької землі Нижня Саксонія з досвідом в проєтах, що пов'язані з корупцією/кібзлочинністю Франк Люттіг; керівник Литовського представництва поліції в Європолі, консультант з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Донатас Маласкевічус; австрійський офіцер правоохоронних органів та слідчий у справах організованої злочинності, екс-керівник відділу кримінальних розслідувань та організованої злочинності в Консультативній місії ЄС в УкраїніМаркус Міттерер.

Крім того, визначені списки з 6-ти кандидатів, що пропонуються на заміну членів першої та другої кадрової комісії БЕБ у випадку дострокового припинення їхніх повноважень - до неї увійшли шестеро.

Щодо атестаційних комісій, то до складу першої затверджено шість членів, визначених директором БЕБ - адвоката Вадима Гуцула, екс-заступника начальника відділу Фонду розвитку інновацій Олексія Духа, аналітика ГО "Центр протидії корупції" Івана Ніколаєнко, головного адвоката "Саєнко Харенко" Віталія Оджиковського, адвоката та старшого викладача НаУКМА Дмитра Трута, а також співзасновницю та голову ГО "Інститут законодавчих ідей", НаУКМА та членкиню ради громадського контролю при БЕБ Тетяну Хутор.

Від міжнародних партнерів затверджені Ван де Вліт Себастьян, Карен Грінвей, Детлеф Кройцер, Франк Люттіг, Донатас Маласкевічук, Маркус Міттерер.

До другої атестаційної комісії БЕБ затвержені голова ГО "Всеукраїнське об'єднання "Автомайдан" Катерину Бутко, директора ТОВ "Інфолоджик" Віталій Гончарук, старший адвокат "Міллер" Анна Калинчук, юрист ТОВ "Бона Трейд" Марту Лігус, адвокат Євген Озюменко та фахівець зв'язків із громадськістю при представнику уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській обл. благодійної організації "БФ "Стабілізейшн Суппорт Сервісез" Михайло Рабінович.

Міжнародні партнери запропонували до складу другої атестаційної комісії БЕБ директорку Антикорупційного офісу в ПАТ "Укрзалізниця" Юлію Азаріну, консультантку Базельського інституту Надія Бурдей, екс-членкинь кадрової комісії Офісу генпрокурора Тетяну Веремій, Людмилу Гриценко (експертка ЮрФем), Вероніку Крейденкову (юридична радниця ТІ Україна, екс-менеджерка з адвокації в DEJURE) та Христину Тибінку (проектна менеджерка Центру політико-правових реформ).

"Лише через незалежні комісії ми зможемо створити справді оновлену й доброчесну команду БЕБ. Для нас принципово, щоб атестація й добір кадрів проходили відкрито, чесно й були зрозумілими кожному, а їхні результати - законними і справедливими", - наводяться в публікації у Fecebook слова очільника Цивінського.

В БЕБ нагадали, що завдання атестаційних комісій - забезпечити якісний процес оцінки відповідності працівників бюро критеріям доброчесності та професійної компетентності.

На першому етапі буде проведено атестацію керівників і заступників керівників підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь. Другий етап охопить усіх інших працівників. Загальний строк проведення атестації не перевищуватиме 18 місяців від дати призначення директора БЕБ.

В свою чергу, кадрові комісії відповідатимуть за добір нових працівників, які поділяють цінності БЕБ і працюватимуть за найвищими стандартами професійності.