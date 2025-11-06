В Україні наступного року планують відновити геологічну розвідку

У 2026 році в Україні планується відновити геологічну розвідку із залученням міжнародних партнерів.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін.

«Я зараз навіть не скажу, коли Україна проводила останню георозвідку за бюджетний кошт, точно більше 10 років тому. Але наступного року ми повертаємо геологічну розвідку за бюджетною програмою. Ми залучаємо до цього процесу партнерів - американці, німці, канадці, британці дуже зацікавлені», - сказав Перелигін.

Він зазначив, що вже зараз, попри активні бойові дії, можна розпочинати з відомих ще з радянських часів рудопроявів, щоб не гаяти час.

«Ми розуміємо, що не можемо літати, скажімо, з лідар-радаром. Але у нас є сотні локацій вже відкритих рудопроявів. Ми можемо зайти туди з буровими апаратами, верстатами і почати працювати. Закінчиться війна - буде і лідарне сканування, і GIS, і інші технології. Але не треба гаяти час, треба починати. Головне - зробити перший крок», - підкреслив заступник міністра.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів затвердив порядок реалізації домовленостей щодо створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, що відкриває шлях до активного залучення інвестицій.

Документ визначає алгоритм роботи інвесторів, правила взаємодії бізнесу з державними інституціями та американськими партнерами, а також умови реалізації проєктів у сферах надрокористування, інфраструктури, енергетики та високих технологій.