Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась у жовтні до 12,2% - УРТЦ

Частка тривалості повітряних тривог впродовж часу роботи торгових центрів (ТЦ) зменшилась з 14,1% у вересні до 12,2% у жовтні 2025, повідомила Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

У повідомленні зазначається, що загальна кількість тривог залишилась на вересневому рівні, а всі інші показники (кількість тривог під час роботи ТЦ, тривалість тривог, тривалість під час роботи ТЦ) знизилися.

П'ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривали свою роботу через повітряні тривоги, вже третій місяць не змінюється. Наразі вона виглядає наступним чином: Донецька (84,7%), Сумська (66,3%), Чернігівська (48,1%), Харківська (28,0%) та Запорізька область (15,5%).

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 121,4 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у жовтні 2025 року - 2,4 робочих днів.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.