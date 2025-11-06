Фінансові новини
- |
- 06.11.25
- |
- 14:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Частка тривалості повітряних тривог під час роботи ТЦ знизилась у жовтні до 12,2% - УРТЦ
10:58 06.11.2025 |
Частка тривалості повітряних тривог впродовж часу роботи торгових центрів (ТЦ) зменшилась з 14,1% у вересні до 12,2% у жовтні 2025, повідомила Українська рада торгових центрів (УРТЦ).
У повідомленні зазначається, що загальна кількість тривог залишилась на вересневому рівні, а всі інші показники (кількість тривог під час роботи ТЦ, тривалість тривог, тривалість під час роботи ТЦ) знизилися.
П'ятірка регіонів, ТЦ яких найбільше переривали свою роботу через повітряні тривоги, вже третій місяць не змінюється. Наразі вона виглядає наступним чином: Донецька (84,7%), Сумська (66,3%), Чернігівська (48,1%), Харківська (28,0%) та Запорізька область (15,5%).
В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 121,4 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у жовтні 2025 року - 2,4 робочих днів.
УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.
Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
|Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
|У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
|Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Держгеонадра видасть сім дозволів за результатами аукціонів
|Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою «Національний кешбек
|БЕБ сформувало атестаційні та кадрові комісії для переатестації та відбору працівників
|Нафта продовжує дорожчати, Brent торгується біля $63,9 за барель
|В Україні наступного року планують відновити геологічну розвідку
«Я зараз навіть не скажу, коли Україна проводила останню георозвідку за бюджетний кошт, точно більше 10 років тому. Але наступного року ми повертаємо геологічну розвідку за бюджетною програмою. Ми залучаємо до цього процесу партнерів - американці, німці, канадці, британці дуже зацікавлені», - Перелигін.
|Демайнери в жовтні розмінували 370 га сільгоспугідь - Мінекономіки
Бізнес
|Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
|Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
|Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%
|Світові автовиробники врятовані: Китай дозволив експорт чипів Nexperia за заявками
|Аналогові комп'ютери на RRAM: Китай здійснив прорив у новому типі обчислень
|ChatGPT отримає більше ресурсів: AWS та OpenAI підписали угоду на $38 млрд
|Microsoft бракує електроенергії для розміщення всіх ШІ-чипів