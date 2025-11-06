Фінансові новини
Попит на нові комерційні авто в Україні у жовтні зріс на 11% - «УкрАвтопром»
10:56 06.11.2025 |
Продажі в Україні нових комерційних автомобілів (вантажних та спеціальних) у жовтні 2025 року зросли на 11% порівняно з тим самим місяцем 2024 року - до 1203 од., що також на 8% більше вересня-2025, повідомляє "УкрАвтопром" у Телеграм-каналі.
Лідером цього ринку у жовтні, як і у торік, стала марка Peugeot - 115 од., тоді як у жовтні-2024 було реалізовано 246 од.
Друге місце у Peugeot - 121 авто. Торік у жовтні марка була восьмою в рейтингу з 60 авто.
Третя сходинка рейтингу у Citroen - 95 од. , що на 16 авто менше, ніж у жовтні-2024, коли марка була другою в рейтингу, четвертим став MAN з продажем 90 машин - на 14 од. більше, ніж у жовтні торік.
У п'ятірку найпопулярніших нових спецавто увійшли також Volvo - 84 од., який у жовтні минулого року був 13-м з продажем 17 машин.
За даними "УкрАвтопрому", всього у січні-жовтні український парк вантажних та спецавтомобілів поповнили 9,853 тис. нових машин, що на 5,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Як повідомлялось, у 2024 році, за даними "УкрАвтопрому", в Україні зареєстровано 12,9 тис. нових комерційних авто - на 14% більше, ніж у 2023-му.
