Кабмін відмовився продовжити пільги для електрокарів: ПДВ повернеться з 1 січня
09:38 06.11.2025 |
Кабінет міністрів відхилив пропозицію депутатів Верховної Ради продовжити ще на один рік податкові пільги на імпорт електрокарів, повідомляється в додатках до проєкту державного бюджету на 2026 рік.
Згідно з чинною редакцією Податкового кодексу, ввезення і продаж електромобілів в Україні звільняється від податку на додану вартість до 1 січня 2026 року.
Депутати під час розгляду проєкту державного бюджету запропонували продовжити пільгу до кінця 2026 року, але уряд цю пропозицію забракував.
"Продовження пільгового оподаткування податком на додану вартість операцій з імпорту електромобілів, ще на один рік буде призводити до недонадходження податку на додану вартість до бюджету", - йдеться в обґрунтуванні.
"Зазначене створить підґрунтя щодо не виконання вимог меморандуму про економічну та фінансову політику від 19.06.2025, укладеного між Україною і Міжнародним валютним фондом, відповідно до якого Україна зобов'язалася утримуватися від заходів податкової політики й адміністрування, що можуть негативно вплинути на базу податкових надходжень", - пояснив Кабінет міністрів.
