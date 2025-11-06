Кабмін відмовився продовжити пільги для електрокарів: ПДВ повернеться з 1 січня

Кабінет міністрів відхилив пропозицію депутатів Верховної Ради продовжити ще на один рік податкові пільги на імпорт електрокарів, повідомляється в додатках до проєкту державного бюджету на 2026 рік.

Згідно з чинною редакцією Податкового кодексу, ввезення і продаж електромобілів в Україні звільняється від податку на додану вартість до 1 січня 2026 року.

Депутати під час розгляду проєкту державного бюджету запропонували продовжити пільгу до кінця 2026 року, але уряд цю пропозицію забракував.

"Продовження пільгового оподаткування податком на додану вартість операцій з імпорту електромобілів, ще на один рік буде призводити до недонадходження податку на додану вартість до бюджету", - йдеться в обґрунтуванні.

"Зазначене створить підґрунтя щодо не виконання вимог меморандуму про економічну та фінансову політику від 19.06.2025, укладеного між Україною і Міжнародним валютним фондом, відповідно до якого Україна зобов'язалася утримуватися від заходів податкової політики й адміністрування, що можуть негативно вплинути на базу податкових надходжень", - пояснив Кабінет міністрів.