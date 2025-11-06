Мінцифри підписало сім міжнародних меморандумів про розвиток інновацій в Україні

Міністерство цифрової трансформації підписало сім документів із міжнародними партнерами про співпрацю у сфері інноваційних технологій.

Відповідні домовленості були зафіксовані під час міжнародної конференції про інновації для стійкості та відбудови України WINWIN Summit 2025, передає кореспондент Укрінформу.

Серед укладених Міністерство цифрової трансформації партнерств - меморандум про співробітництво у сфері цифровізації між Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності націй та розвитку і Департаментом науки, інновацій і технологій Великої Британії та Північної Ірландії і Міністерством юстиції та цифрових справ Естонії; меморандум про співробітництво з University College London у сфері цифрової трансформації, інновацій та розвитку науки; лист про наміри з Міністерством клімату й підприємництва Королівства Швеції щодо співпраці в галузі інновацій та цифровізації.

Британська компанія ElevenLabs Inc. стане партнером Мінцифри у розвитку та інтеграції голосових ШІ-технологій у державні сервіси. Британський біотехнологічний стартап GutSee Health Limited спільно з Мінцифрою, МОЗ та клінічною лікарнею "Феофанія" протестують ШІ-керовану технологію фаготерапії - підхід, який дає змогу підбирати віруси для боротьби з бактеріями, стійкими до антибіотиків. Ця технологія може стати новим інструментом лікування українських військових та ветеранів із важкими пораненнями - швидшим, доступнішим і менш затратним порівняно з традиційними методами.

Окремо під час саміту Міністерств цифрової трансформації та провідна компанія у сфері штучного інтелекту NVIDIA оголосили про спільну ініціативу, яка посилить спроможність України розвивати власну ШІ-екосистему та інтегрувати інновації у державний і приватний сектори.

«Сьогодні партнерства між державою, бізнесом, науковими інституціями та міжнародними організаціями перетворюють інновації з окремих проєктів на системні рішення, що посилюють технологічну спроможність країни», - зазначила радниця першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації України з питань інновацій, цифровізації та глобальних партнерств Валерія Іонан.