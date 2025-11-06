Фінансові новини
Свириденко: уряд підготував проєкт держбюджету-2026 до другого читання у Раді
23:12 05.11.2025 |
Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді, повідомляє прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Вона повідомила, що після внесення змін до проєкту загальний обсяг доходів зросте на 27,8 млрд грн, зокрема за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.
Стаття на тему:
05.11.2025 Рада з фінансової стабільності визнала ризиковим підвищення податку для банків
Рада з фінансової стабільності висловила занепокоєння щодо запропонованого підвищення ставки податку на прибуток банків до 50% у 2026 році.
Також зростуть видатки - на 33,6 млрд грн, зокрема, з цих коштів 18,9 млрд грн поповнять резервний фонд, 6,6 млрд грн піде на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям шкіл, але і викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року, зазначила прем'єрка.
«Усі рішення в цьому документі напрацьовувались в контексті ключових пріоритетів бюджету - безпека, оборона і соціальна стійкість. Увесь обсяг власних надходжень уряд спрямовує на Сили Оборони. Водночас важливим є забезпечення гідної оплати праці у соціальній сфері, тому заклали в наступному році підвищення зарплат лікарям та освітянам», - написала вона в телеграмі.
За її словами, уряд постійно в пошуку додаткових ресурсів - як внутрішніх, так і зовнішніх - для забезпечення усіх необхідних видатків і зобовʼязань.
Свириденко додала, що уряд розраховує на підтримку народних депутатів і сподівається на якнайшвидше ухвалення держбюджету-2026.
У вересні міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що від лютого 2022 року Україна отримала понад 145 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги, що дозволило зберегти макрофінансову стабільність в умовах повномасштабної війни та гарантувати усі необхідні соціальні видатки.
