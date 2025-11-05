Фінансові новини
05.11.25
18:07
RSS
мапа сайту
Показник блокування податкових накладних впав до 0,2%
17:59 05.11.2025
Пом'якшення критеріїв блокування податкових накладних дозволило зменшити показник блокування до 0,2% в жовтні 2025 року. Про це повідомляється на сайті Державної податкової служби.
"Те, що вважає головним критерієм пан Гетманцев (відсоток блокування накладних), зменшилось до 0,2%. Те, що вважаю головним критерієм я (відсоток активних підприємств, у яких блокувалися накладні), теж зменшилося - з 12% до 6,5%. Але це все одно дуже високий показник", - написав у Facebook колишній заступник міністр економіки Ігор Дядюра, який звернув увагу на дані ДПС.
Рада бізнес-омбудсмена в лютому повідомила, що із зупинкою реєстрації накладних у жовтні-грудні 2024 року стикнулися близько 9,6% платників (що є меншим від показників 2022 року, коли з блокуванням накладних стикались близько 20-30% платників).
