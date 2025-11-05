Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тепер е-Бали нараховують і за логістичні місії, які виконують за допомогою НРК – Федоров

15:59 05.11.2025 |

Економіка

 

Система бонусів (е-Бали) в межах програми "Армія дронів.Бонус" розширяється, тепер бали нараховують не тільки за знищення ворожої техніки та живої сили, а також за логістичні місії за допомогою НРК. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, наземні роботизовані комплекси (НРК) вже виконують важливі завдання на полі бою та допомагають зменшити ризик для людського життя.

Михайло Федоров зазначив, що одним із лідерів у застосуванні НРК є 13-та окрема бригада НГУ "Хартія". За допомогою роботів бригада проводить атаки, мінує, евакуює поранених і найважливіше - забезпечує логістику на передовій.

При цьому близько 20% потреб у БПЛА "Хартія" вже закриває через програму "Армія дронів. Бонус". Нарахування е-Балів за роботизовану логістику дозволить підрозділу замовити ще більше засобів безпосередньо у виробників, без затримок та посередників.

"Ми вдосконалюємо "Армію Дронів.Бонус", щоб винагороджувати підрозділи не лише за ураження противника, а й за місії, що рятують життя та знижують ризик для людей", - наголосив Михайло Федоров.

Він також додав, що програма бонусних балів для Brave1 Market за знищення живої сили та техніки ворога суттєво збільшили ефективність безпілотних підрозділів. Вони обміняли бонуси на техніку вартістю 5,9 млрд грн, більша частина якої вже на фронті.

Раніше повідомлялось, що Третя штурмова першою обміняла е-Бали на дрони через Brave1 Market. Цей маркетплейс дає військовим свободу у виборі саме тих дронів, які потрібні їм для виконання бойових завдань.
За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес