Тепер е-Бали нараховують і за логістичні місії, які виконують за допомогою НРК – Федоров
15:59 05.11.2025 |
Система бонусів (е-Бали) в межах програми "Армія дронів.Бонус" розширяється, тепер бали нараховують не тільки за знищення ворожої техніки та живої сили, а також за логістичні місії за допомогою НРК. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, наземні роботизовані комплекси (НРК) вже виконують важливі завдання на полі бою та допомагають зменшити ризик для людського життя.
Михайло Федоров зазначив, що одним із лідерів у застосуванні НРК є 13-та окрема бригада НГУ "Хартія". За допомогою роботів бригада проводить атаки, мінує, евакуює поранених і найважливіше - забезпечує логістику на передовій.
При цьому близько 20% потреб у БПЛА "Хартія" вже закриває через програму "Армія дронів. Бонус". Нарахування е-Балів за роботизовану логістику дозволить підрозділу замовити ще більше засобів безпосередньо у виробників, без затримок та посередників.
"Ми вдосконалюємо "Армію Дронів.Бонус", щоб винагороджувати підрозділи не лише за ураження противника, а й за місії, що рятують життя та знижують ризик для людей", - наголосив Михайло Федоров.
Він також додав, що програма бонусних балів для Brave1 Market за знищення живої сили та техніки ворога суттєво збільшили ефективність безпілотних підрозділів. Вони обміняли бонуси на техніку вартістю 5,9 млрд грн, більша частина якої вже на фронті.
Раніше повідомлялось, що Третя штурмова першою обміняла е-Бали на дрони через Brave1 Market. Цей маркетплейс дає військовим свободу у виборі саме тих дронів, які потрібні їм для виконання бойових завдань.
