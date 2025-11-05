Авторизация

В яких сферах найбільше зросли зарплати з початку року – аналіз OLX

15:50 05.11.2025

Економіка

 

В Україні за 9 місяців 2025 року у більшості галузей зарплати змінилися нерівномірно, суттєво вищими стали галузі реклами та дизайну, IT, освіти та перекладу, пропозиції для шукачів без досвіду.

Про це повідомила платформа OLX робота.

Рекордсменами за найбільшим зростанням медіанної зарплати стала Черкаська область (у сфері реклами та дизайну до 12,5 тис. грн (+138%) у вересні 2025.

У Житомирській області найбільший перелік сфер, у яких є помітне зростання:

* IT / комп'ютери - до 28,8 тис. грн (+130%);
* Культура / мистецтво - до 15,3 тис. грн (+93%);
* Медицина / фармацевтика - до 30 тис. грн (+76%).

У Кіровоградській області вищими стали показники у сфері ІТ (+41%) та Полтавській - до 30 тис. грн (+33%). У Київській - менші показники: у сфері телекомунікацій до 27,5 тис. грн (+34%), реклами та дизайну до 20 тис. грн (+33%), культури та мистецтва до 22,5 тис. грн (+30%).

Як зросли зарплати у західних регіонах:

* в Івано-Франківській області у сфері освіти та перекладу зарплати зросли до 7,5 тис. грн (+114%); вакансії, пов'язані з нерухомістю до 42,5 тис. грн (+55%);

* у Рівненській області у категорії "Початок кар'єри" - зросли до 11,8 тис. грн (+81% );

* у Чернівецькій області - до 17,5 тис. грн (+75%);

* у Львівській області у сфері нерухомості до 60 тис. грн (+60%); колл-центри та телекомунікації до 27,5 тис. грн (+45%); адміністративний персонал / HR до 25 тис. грн (+32%).

У південних та південно-східних регіонах максимальні показники зростання медіанної зарплати у вересні 2025 становили від +35% до +63%, порівняно з початком року (січень 2025):

* Миколаївська область (у сфері клінінгу та хатнього персоналу - до 9,6 тис. грн (+63%); у сфері колл-центрів та телекомунікацій - до 20 тис. грн (+43%));

* Запорізька область (у рекламі та дизайні - до 17,5 тис. грн (+59%); у сфері колл-центрів та телекомунікацій - до 27,5 тис. грн (+38%));

* Одещина (у категорії "Банки / фінанси / страхування / юриспруденція" - до 26,8 тис. грн (+45%). До 19 тис. грн зросла на вакансії для шукачів без досвіду та студентів до 19 тис. грн (+35%);

* Дніпропетровська область (на ці ж вакансії зростання - до 17,5 тис. грн (+46%)).

На Сході України у Сумській області у сфері реклами та дизайну медіанна зарплата зросла до 13 тис. грн (211%) та у сфері освіти та перекладу до 10 тис. грн (+83%). У Харківській області у сфері реклами та дизайну до 13 тис. грн (+73%); у сфері освіти та перекладу до 10 тис. грн (+38%).
За матеріалами: Економічна правда
 

