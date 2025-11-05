Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Електромобілі в Україні в жовтні збільшили частку на ринку нових легковиків на 14,4 в.п. - «Укравтопром»

15:45 05.11.2025 |

Економіка

 

Частка електромобілів на українському ринку нових легкових автомобілів у жовтні 2025 року склала 31%, тоді як торік за той же місяць вона дорівнювала 16,6%, повідомляє "Укравтопром" в телеграм-каналі.

Водночас частка авто з традиційними двигунами скоротилась з понад 62% у жовтні-2024 до 48% в минулому місяці.

Зокрема на другому місці після електрокарів авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 36,1% до 29,6%, далі йдуть гібриди з часткою 20,6% проти 20,7% у жовтні-2024.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 26,3% до 18,6%, а на автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Лідерські позиції серед електрокарів посів Volkswagen ID.Unyx, бензинових авто, як і авто з ГБО - Hyundai Tucson, гібридних - Toyota RAV-4, дизельних - Renault Duster.

Як повідомлялось, за даними "Укравтопрому", у жовтні в Україні продано 7,8 тис. нових легкових авто, що на третину більше, ніж у жовтні 2024 року, та на 14% більше, ніж у попередньому місяці.

При цьому лідером продажів став китайський електромобіль BYD (1199 авто), який у 6,5 раза перевищив свій торішній результат.

Головним драйвером зростання продажів електромобілів експерти називають можливе завершення пільг на електромобілі з 2026 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Бізнес