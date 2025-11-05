В Україні готівка в обігу за дев'ять місяців зросла на 8,2% - Нацбанк

За перші дев'ять місяців 2025 року сума готівки в обігу в Україні збільшилася на 8,2% і на 1 жовтня становила 890,1 млрд грн.

Про це у Телеграмі повідомляє Національний банк України, передає Укрінформ.

У НБУ зазначають, що в I кварталі спостерігалося вилучення готівки з обігу, а в II і III - попит на неї зріс. Це пояснюється сезонністю, яка спостерігається практично щороку.

Додатковим фактором збільшення обсягів готівки у III кварталі стало посилення невизначеності щодо завершення війни та зростання інтенсивності повітряних атак, що можуть призвести до тривалої відсутності електроживлення.

За даними регулятора, у готівковому обігу перебувають 2,6 млрд банкнот на загальну суму 881 млрд грн, а також 15,1 млрд монет на суму 8,9 млрд грн.

На одного жителя України на 1 жовтня 2025 року припадало 63 банкноти і 191 монета проти 63 та 186 відповідно на початок року.

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 грн (26,6%), найменше - номіналом 50 грн (4,5%). Серед монет найбільше номіналом 1 грн, найменше - номіналом 10 грн (2,2%).

Загалом за січень-вересень найбільше зросла кількість тисячних банкнот та монет по 10 грн. Їх частка в обігу збільшилася на 3,6% та 0,3% відповідно.

НБУ також нагадує, що з 1 жовтня 2025 року розпочалося поступове вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Їх частка становить 27,4%, однак вони припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках.

Як повідомлялося, за 2024 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 7,6% (або на 58,0 млрд грн) і на 1 січня 2025 року становила 822,4 млрд грн.