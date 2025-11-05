Фінансові новини
Надходження єдиного внеску на 22% більші, ніж торік
13:18 05.11.2025 |
Протягом січня - жовтня 2025 року платники перерахували 537,3 млрд грн єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Порівняно з аналогічним періодом минулого року - +21,9%, або на 96,6 млрд грн більше.
Про це повідомляє Державна податкова служба.
"Своєчасна сплата єдиного внеску - важливий внесок кожного роботодавця у стабільність соціальної системи країни та гарантія захисту для найманих працівників", - зазначають податківці.
Роботодавці щомісяця сплачують 22% єдиного внеску за найманих працівників. Усі суми автоматично розподіляються між державними фондами соціального страхування через Державну казначейську службу України.
"Саме завдяки цим коштам держава має можливість виплачувати пенсії, надавати соціальну допомогу, підтримувати програми соціального страхування на випадок безробіття, хвороби чи нещасного випадку", - говориться у повідомленні.
Податкова служба нагадує, що з 1 січня 2025 року фізичні особи - підприємці на спрощеній та загальній системах оподаткування, а також самозайняті особи сплачують єдиний внесок за себе відповідно до Закону України "Про Державний бюджет на 2025 рік".
Звільнені від сплати єдиного внеску ФОП, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях, наймані працівники, за яких єдиний внесок сплачує роботодавець, пенсіонери, особи з інвалідністю, які отримують пенсію або соціальну допомогу, мобілізовані (на весь період служби з урахуванням законодавчих норм), а також ті ФОП, які на загальній системі без доходу.
|
|
ТЕГИ
